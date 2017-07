La ofensiva contra el ex ministro ya amenaza a Cristina y Máximo Kirchner

Sin la certeza pero envalentonado por la posibilidad de conseguir el miércoles excluir al ex ministro Julio De Vido de la Cámara de Diputados, el oficialismo ya empezó a barajar la posibilidad de extender el proceso de sanción interna que enfrenta el ex funcionario a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

La primera en agitar esa idea fue la socia electoral de Sergio Massa, Margarita Stolbizer; aunque ayer una figura clave de Cambiemos se sumó a su postura: la secretaria parlamentaria del bloque PRO, Silvia Lospennato.

La diputada, una de las piezas más importantes de la bancada oficialista en la Cámara baja, aseguró en radio Continental que coincide con la idea de Stolbizer de analizar el desafuero de Máximo por la causa Los Sauces, y de extender el examen a Cristina si lograse una banca en octubre. "Esta dijo sobre la potestad disciplinaria del Congreso sobre sus miembros es una facultad constitucional que muchas veces se usó con personas apenas imputadas". La aclaración valió para De Vido y la ex presidenta, que no sólo no están apenas imputados, sino que están procesados.

"Creo que tenemos una responsabilidad ante la sociedad", remarcó Lospennato, consultada al respecto.

Elisa Carrió, como muchos en el interbloque oficialista, ya comenzó a festejar. "Nos llevamos puesto a De Vido, es maravilloso. Necesitamos tu fuerza, tu voto, para que los jueces actúen. Si nos votan mucho, por eso pido el voto, si nos apoyan, los jueces van a entender que no pueden garantizar impunidad", sostuvo ayer en una actividad de campaña.

La acusación del tándem CambiemosFrente Renovador sobre el ex ministro habla de indignidad para ocupar su banca, debido a los cinco procesamientos que enfrenta en causas por delitos contra la administración pública. Si el oficialismo consigue dos tercios de los votos de los presentes el miércoles próximo, podrá sancionar y excluir a De Vido, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Esa estrategia legal está cuestionada incluso por figuras del radicalismo, como Carla Carrizo y Ricardo Alfonsín, que vienen advirtiendo sobre la arbitrariedad que permite la utilización del artículo 66. "Ojo con la ética republicana, porque los que hoy son mayoría pueden ser minoría", alertó Carrizo durante el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles, poniendo el dedo en una llaga que muchos ven y algunos deciden obviar: la posibilidad de que una nueva mayoría parlamentaria termine, en el futuro, aplicando el mismo criterio con los funcionarios y legisladores de Cambiemos.

"Ojalá nunca se repita un caso así, de un diputado que acumule semejante cantidad de causas", agregó Lospennato, que tiene un proyecto presentado para reformar el Código Electoral y que los candidatos deban presentar una declaración jurada con "la nómina de los procesos judiciales pendientes en los que sean parte por delitos contra la administración pública". El texto data del año pasado y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, aunque nunca fue tratado.