El cruce caliente entre Javier Milei y Lucio Di Matteo

El economista Javier Milei y el periodista Lucio Di Matteo protagonizaron un caliente cruce en el noticiero de A24 cuando debatían sobre el diagnóstico de la situación económica de la Argentina y sus respectivas soluciones.

"La decadencia empezó cuando teníamos el 97% del PBI per cápita de Estados Unidos y éramos el quinto país del ranking de ingreso per cápita. Hoy somos el 55° y tenemos el 17% del PBI de EE.UU.. Con la locura populista de la justicia social de los últimos treinta años duplicamos el tamaño del Estado y sextuplicamos el número de pobres, ahí está el problema", comenzó Milei.

Sin embargo, Di Matteo cuestionó el argumento del economista. "Dejemos por favor atrás el mito de la Argentina potencia agroalimentaria. Yo a los 14 años creía que podía ser el 5 de Huracán y la vida me hizo dar cuenta de que no. La tecnología era un país rico cuando exportaba bienes naturales", ironizó.

Milei le contestó y subió la temperatura a la discusión. "¿Qué te pensás que hacían Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos? Hacían lo mismo, sólo que Argentina entró en una locura", afirmó, a lo que Di Matteo contestó con otra ironía: "Yo a los 15 años podía correr todo el día y hoy no."

El economista contraatacó: "¿Sabés qué pasa Lucio? Vivís de espalda a los datos. No te gustan los datos, no te gusta la realidad. Propagás un modelo que genera pobreza. Tus ideas son las que hunden al país en la miseria".

El periodista acusó a Milei de "mentiroso" y descalificó al modelo agroexportador impulsado por la Generación del '80. "Y vos sos un mentiroso que querés extrapolar un modelo cuando la tecnología era otra. Hoy los países ricos son los exportan tecnología. Hablás de datos de hace 150 años", dijo.

Milei insistió en acusar a su interlocutor de carecer de rigurosidad. "Dejá de cagarte en los datos. ¿Quién te dijo que la riqueza es exportar? Eso es una estupidez. Si no tira un dato, no puede dibujar un cero ni con un vaso. Es una vergüenza que me sienten a discutir con alguien que no tiene la formación mínima ni la evidencia empírica a mano. No conocés los datos, Lucio", concluyó.