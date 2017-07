Randazzo, sobre De Vido: "En su lugar, yo daría un paso al costado"

El precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires por Cumplir, Florencio Randazzo, dijo que si estuviera en el lugar de Julio De Vido “daría un paso al costado y pediría licencia sin goce de sueldo para evitar privilegios".

En diálogo con radio Mitre, pidió que “no hay que hacer de la corrupción un marketing político”, en referencia a las denuncias contra el diputado y exministro kirchnerista de Planificación.

“No estoy de acuerdo con los fueros porque los hombres públicos debemos ser sometidos a la justicia de la misma forma que el hombre común”, dijo tras ser consultado sobre la denuncia que recae sobre De Vido por el presunto fraude millonario en el yacimiento de Río Turbio.

Asimismo, sin dar nombres, criticó que no hace como “otros” dirigentes que “dicen estar en desacuerdo con los fueros y son diputados desde hace años”.

"No creo que haya que hacer de la corrupción un marketing político, creo que hay que ser serio. El oportunismo de esto hace una bandera; yo no estoy de acuerdo con los fueros. No hago como otros que dicen estar en desacuerdo y son diputados hace años", agregó.

Por último, Randazzo manifestó que “no hay que condenar” a los dirigentes “sin la suficiente información”, y pidió que “la Justicia avance” rápidamente en todas las investigaciones correspondientes.

