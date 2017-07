Brasil pidió a EE.UU. que no revele datos del Caso Odebrecht a la Argentina Una comitiva local viajó a los Estados Unidos para obtener información que no lograba adquirir de manos de la Justicia Brasileña. Según publicó hoy Valor, el vecino país alega que el Gobierno de Macri no cuenta con un marco legal para cumplir con el acuerdo de delación premiada.