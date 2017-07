La deuda no está dentro de las metas y por eso es la vía de escape del gradualismo

La buena noticia fiscal es que es Gobierno consiguió frenar el ritmo de aumento del gasto primario, un indicador que mide el esfuerzo que hace el Estado por contener su gasto corriente. La mala no es una sorpresa, ya que es el componente esencial para que funcione el gradualismo: los intereses de la deuda, que no están incluidos dentro de la meta cuyo cumplimiento destaca el Palacio de Hacienda, crecieron 22% frente a junio del año pasado, con lo cual el déficit financiero se elevó 27%.

Nicolás Dujovne precisó que frente al objetivo de tener 2% del PBI de rojo fiscal, en el primer semestre el número fue de 1,5%, lo que implica que en la segunda mitad del año el Gobierno tiene margen para dejarlo crecer a 2,7%.

Para los analistas, este escenario no puede ser desprendido del resultado del blanqueo, que figura como ingreso corriente pero debería ser considerado extraordinario. El pago del impuesto especial dejó al Fisco $ 43.000 millones, y el "ahorro" nominal que se consiguió fue de

$ 50.714 millones. Eso significa que sin el régimen de exteriorización el déficit hubiese sido casi el 2% previsto.

Hacienda le quita relevancia a este efecto, porque sabe que en lo que resta del año se diluirá. Dujovne dice que cumplirán el objetivo anual de 4,2%, ya que los ingresos nominales serán menores por el efecto de la inflación y por el impacto de la rebaja de Ganancias, con lo cual los recursos no permitirán sostener la baja del déficit inicial. También saben que la reducción del gasto en subsidios energéticos fue un poco mayor hasta ahora, gracias a que el clima ayudó a importar menos combustibles, y el atraso del dólar contuvo su precio en pesos.

El gasto primario en el semestre aumentó 26%, lo que implica una suba levemente por arriba de la inflación. Dujovne, sin embargo, asegura que uno de los hechos destacables que generará la estadística es que en el tercer y cuarto trimestre habrá una baja real del gasto, un factor que hace años que no se verifica en la Argentina.

Si bien el ritmo de crecimiento de las erogaciones fue mayor en el inicio del año, los analistas saben que la indexación del gasto social (jubilaciones, pensiones, AUH) hace complejo encontrar renglones en donde se pueda ajustar. La vía de escape sigue siendo la deuda, una variable que no está dentro de la meta oficial.