Macri volvió a visitar territorio K para mostrar a una candidata

Primero fue La Matanza, bastión del peronismo en la tercera sección electoral. Ayer, Avellaneda, municipio del ultracristinista Jorge Ferraresi. Mientras la gobernadora María Eugenia Vidal culminará esta semana un raid por terrenos de Cambiemos (Quilmes hoy, La Plata mañana y Mar del Plata pasado), el presidente Mauricio Macri se metió de lleno en suelo ajeno. Por segunda vez en la semana, el Jefe de Estado anunció obras públicas en el Conurbano del otro lado de la Grieta, en Dock Sud, al mostrarse con la precandidata natal Gladys González.

"La verdadera grieta es la que generó la resignación. La de que haya argentinos que tienen cloacas, y argentinos que no las tienen. Y esa grieta la cerramos trabajando juntos", afirmó Macri, al inaugurar obras cloacales en Dock Sud junto al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y la segunda postulante a senadora de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires y ex titular del Acumar. En otro tramo, el mandatario aseguró que "la Argentina está creciendo, y el cambio comenzó, con obras que comienzan y terminan en las fechas comprometidas, sin corrupción". Y, de nuevo, admitió que "el crecimiento económico no llegó a todos los argentinos" pero, resaltó, "hay que seguir, esto recién comienza". "Claro que falta mucho, que recién estamos comenzando, pero este es un camino largo, y lo importante es que todos los días estamos dando un paso en la dirección correcta", enfatizó Macri, ya con épica de campaña, apenas iniciada la recta hacia las PASO del 13A.

Junto a González y con el faltazo del intendente K, el mandatario visitó las obras que realiza la empresa estatal AySA con financiamiento del Banco Mundial para proveer de un sistema cloacal a la zona de Dock Sud. Según el cronograma electoral, recién 15 días antes de los comicios (el 29 de julio) comienza la "prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio".

El lunes pasado, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Macri inauguró un centro de transbordo en González Catán, en el corazón matancero, rodeado de 2000 metros de vallas, 800 gendarmes y 900 policías bonaerenses. Allí también estuvo acompañado por precandidatos del oficialismo: Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores. Precisamente uno de ellos, el "lilito" Flores, también estuvo de campaña en un distrito peronista: mantuvo un encuentro con vecinos de José C. Paz, pagos del mandamás Mario Ishii, que peleará la interna con Florencio Randazzo en el justicialismo.

Además, otros integrantes de la boleta oficialista estuvieron en el Lomas de Zamora de Martín Insaurralde: Guillermo Montenegro y Carolina Píparo (postulante a diputada provincial) visitaron a una pareja de abuelos que fueron "brutalmente golpeados en un hecho de inseguridad", se indicó.