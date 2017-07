Volkswagen sube apuesta a las pick ups: producirá 60.000 Amarok este año

La consolidación de un polo productivo de pick ups en el país suma más compañías interesadas en subir la apuesta. Volkswagen es una de ellas, ya que aumentará la producción de la Amarok a 60.000 este año, ahora con la nueva versión V6 que fabrica en su planta de Pacheco y desde donde exportará a todo el mundo. El CEO de la automotríz alemana en Argentina, Pablo Di Si, recibió ayer la visita del ministro de Producción Francisco Cabrera y el Secretario de Industria Martín Etchegoyen, en esa planta. En la recorrida, los funcionarios observaron la inversión que VW anunció al presidente Mauricio Macri en su visita a Alemania el año pasado, de u$s 100 millones y que finalmente llegó a u$s 150 millones.

Los fondos se destinaron a la renovación de las plataformas y a la modernización de las plantas productivas de Pacheco y de Córdoba, además de la renovación de la Amarok y la novedad de la Amarok con motor V6 que se lanzó al mercado este año.

En diálogo con El Cronista, Di Si destacó que de las 120 plantas que el Grupo tiene en el mundo, eligió a la de Pacheco para desarrollar uno de los proyectos más importantes: la primera pick up de Volkswagen y la primera de una automotriz europea. Detalló que aproximadamente la mitad de la producción nacional de esta pick up se exporta a más de 33 países de los cinco continentes. "Ayer pudimos mostrarle al ministro las Amarok que se están fabricando con el volante a la derecha, que se venden a países como Australia, Nueva Zelanda y Turquía", relató.

Las exportaciones de Volkswagen, según el directivo, crecieron en el primer semestre 17,4% mientras para el mercado general lo hicieron 11%. "La caída de las compras brasileñas se compensaron con otros mercados, en un contexto que demandó mucho esfuerzo", dijo Di Sí, quien agregó que además de todo el esquema impositivo que quita competitividad a la producción local, "hasta junio los costos en dólares aumentaron 8%".

En cuanto a la producción, mientras que para la industria automotriz se registró una caída de 2,1% en el semestre, en Volkswagen aseguran que aumentó 17,4% y que el año cerrará con un aumento de entre 15% y 20% (llegarán a unos 80.000 vehículos y 800.000 cajas) cuando la industria en general lo hará entre 5% y 8%.

El 96%, es decir casi toda la producción de cajas que produce VW en Córdoba se destina a la exportación"La industria automotriz es sumamente importante porque genera y por el impacto que tiene en la cadena de valor autopartista. Uno de los principales puntos del acuerdo que firmamos con el sector para producir 1 millón de autos en 2023 es aumentar la integración de piezas locales", afirmó Cabrera ayer en la planta de Pacheco. Parte del desarrollo del autopartismo local está vinculado a la Ley de Autopartes, que si bien Di Si festeja por el acuerdo alcanzado para crear esa norma, asegura que todavía falta mucho tiempo para que su impacto sea palpable.

El ejecutivo aseguró a El Cronista que se encuentran evaluando la posibilidad de fabricar un nuevo modelo en Argentina pero todavía no puede anunciarlo. No sería un auto eléctrico o híbrido, como había trascendido hace unos meses atrás. De hecho, explicó que se trajeron de europa dos versiones de autos "limpios" como el E-Golf y el Golf híbrido pero solo temporariamente porque aún no tienen la homologación para venderse en el país. La decisión del gobierno argentino de reducir los aranceles de importación para esos vehículos favorecería a que lleguen con valores más accesibles. Di Si explicó que entre la versión tradicional y la eléctrica del mismo auto suele haber hasta 50% de diferencia. Pero ahora se podrá importar el eléctrico sin el arancel del 35% y la naftera pagándolo, por lo que la brecha se achica y hace más competitivo al vehículo impulsado a combustibles alternativos.