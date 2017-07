Venció el plazo y Banco Patagonia no respondió a la oferta del Macro

"No es que Macro se bajó. Anteayer se venció el plazo de la oferta y la burocracia que hay en Brasil no les permitió avanzar, ya que luego del Lula Gate, está muy caldeado el ambiente en Brasil", detalla una fuente involucrada en la negociación.

Macro había ofrecido u$s 1800 millones por el Patagonia, según Bloomberg. Antes se había bajado el BBVA Francés. Patagonia vale u$s 1784 millones por capitalización bursátil hoy, pero según cuentan en el sector Macro quería comprar una parte del banco, no todo.

El estatal banco Do Brasil tiene el 59%, y aunque lo compren con descuento respecto a su valor bursátil, al 41% restante debían ofrecerle comprar al valor Bolsa (la ANSeS tiene 15%).

Ante este escenario, el plan B, que empieza a tomar vuelo, es salir a cotizar el 35% de su capital en Wall Street.

En rigor, Do Brasil contrató a JPMorgan Chase & Co, que apuntaba a un proceso dual: mientras trabaja en la estructuración de su colocación en el mercado de capitales en Wall Street, en paralelo tratan de conseguir una oferta para vender el banco. "Para Macro la compra del Patagonia tenía mucho sentido: era estratégico para ellos, ya que los ponía en un nivel de mercado muy interesante, pues saben gestionar ese tipo de operaciones provinciales. Además, está la ANSeS, que tiene un 15%, y habrá que ver si quiere vender o no", comenta un banquero.

"Los bancos tienen que optar entre tener escala o ser jugadores de nicho. Si se quedan a mitad de camino están fritos", resume un conocedor del sistema financiero local.

Macro había contratado a Goldman Sachs para que los asesore en el armado de la adquisición. Luego de largas conversaciones Jorge Brito y Jorge Stuart Milne, en un principio habían decidido una recompra de las acciones en poder de Banco Do Brasil.

Stuart Milne es el padrino del hijo de Brito y viceversa: gran relación hay no sólo entre ellos, sino también entre sus hijos, que son amigos íntimos, por lo que el negocio permanecería en familia, incluso entre los herederos.

Esto sucede en un marco donde la rentabilidad de los bancos cae por el alza de costo de fondeo en relación a los ingresos. Como consecuencia de la baja de tasa, los márgenes se achican y el negocio requiere volumen para permanecer. En rigor, en muchos de los países latinoamericanos de inflación de un dígito no hay más de cinco bancos que compiten por el mercado minorista.

La posibilidad de venta comenzó con la cláusula de Stuart Milne para irse, pero se pospuso tanto la salida a Bolsa como la venta por las negociaciones que se están llevando a cabo. Que Banco do Brasil quiere salirse es un hecho. Permanecer en el negocio requiere inversiones que no está dispuesto a hacer.

En Patagonia declinaron hacer comentarios.