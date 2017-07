Bloquean bienes y cuentas de Lula tras su condena por corrupción

El juez brasileño Sergio Moro ordenó el bloqueo de dinero y propiedades del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Este avance judicial complicó aún más su situación luego de la condena a nueve años y medio de cárcel por corrupción.

El juez evaluó en 13,7 millones de reales (u$s 4,3 millones) el monto de los bienes embargados para "garantizar la reparación del daño". Se trata de tres departamentos, un terreno y dos automóviles, así como 600.000 reales de sus cuentas bancarias.

Los valores bloqueados no serán transferidos al erario públicos hasta que una segunda instancia judicial confirme la condena, informó el tribunal. "Con estas medidas, la situación criminal de Lula se complica un poco más, pero no la electoral", dijo Daniel Falcao, profesor de Derecho de la Universidad de San Paulo, al recordar que el futuro político del ex mandatario depende de la ratificación de su condena.

Según la acusación, Lula es el propietario de un departamento tríplex en el balneario de Guarujá en San Pablo ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Lula niega ser propietario del inmueble. Por decisión de Moro, el líder del PT, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad.

El ex mandatario estaba preparando una jornada de movilización convocada por el Partido de los Trabajadores y grupos afines en su apoyo para impulsar su candidatura a las elecciones de octubre de 2018.

El bloqueo de bienes y valores "es un absurdo. No pasa de una venganza y una provocación", afirmó el diputado Carlos Zarattini, líder del PT en Diputados.

Lula asegura que no existen pruebas en su contra y atribuye la sentencia a una estrategia para sacarlo del mapa electoral y para enterrar el proyecto político del PT.

Según las encuestas, previas a su condena es favorito para ganar las elecciones de 2018, pero es también el político con el mayor índice de rechazo. Lula señaló que el juez Moro se comporta como un "zar" y repitió que se siente indignado. Además dijo que la condena no hace más que incentivarlo para "andar más por el país".

En tanto, el presidente Michel Temer instaló un dispositivo en su despacho de Brasilia que dificulta la comprensión de audios captados por aparatos electrónicos en el ambiente. La medida fue tomada a partir da la grabación oculta que sufrió de parte del directivo de la empresa JBS que derivó en la investigación judicial que puede alejarlo de la presidencia.