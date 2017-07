Buscan levantar cautelar para destrabar créditos chinos por u$s 20.000 millones

El Gobierno nacional confía en que el desarrollo de la audiencia pública que se realizará hoy en el Congreso para debatir la factibilidad ambiental de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, será la previa al levantamiento de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema y podrán comenzar con las obras.

El freno en el complejo santacruceño generó malestar en las autoridades chinas que ya aportaron u$s 800 millones sobre un total de u$s 4730 millones y aún no observan resultados ni avances en la construcción.

Esto significó que las autoridades asiáticas que se lo hicieron saber a Macri en la gira de mayo pasado dejaron en stand by la posibilidad de aprobar créditos por más de u$s 20.000 millones para obras de infraestructura.

Aunque lo único que se logró destrabar fue el acuerdo por u$s 12.500 millones para la construcción de las dos centrales nucleares, la intención de la administración nacional es ahora avanzar en los avales necesarios para poder acceder a líneas de financiamiento para grandes obras de infraestructura.

Entre los proyectos que están a la espera de fondos asiáticos está las hidroeléctricas multipropósitos El Tambolar en San Juan por u$s 900 millones, Potrero del Clavillo en Tucumán y Catamarca por u$s 1100 millones, Portezuelo del viento por u$s 800 millones y Los Blancos u$s 1400 millones en Mendoza.

En transporte se buscan fondos para la rehabilitación de los sistemas ferroviarios de la línea San Martín, Roca, Mitre en el caso de pasajeros y Urquiza y Belgrano para la carga.

A esto se le suman proyectos de inversión y financiamiento en lo que se refiere al reequipamiento del Belgrano Cargas, el San Martín Cargas. Otros u$s 1000 millones para acueductos en cuenca del río Salado, en Buenos Aires y zonas de riego en Chubut; el polo energético en Zárate con las centrales eléctricas alimentadas por gas CCPP y 15.000 viviendas sociales.

En lo que se refiere a las concreción de energías alternativas se espera lograr financiamiento por u$s 200 millones para la ampliación del Parque eólico Cerro Arauco en La Rioja y otros u$s 400 millones para la estación fotovoltaica Caucharí en Jujuy.