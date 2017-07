Primera Norma para la economía circular

Brtish Standards Institute (BSI) lanzó una nueva Norma para la Economía Circular llamada BS 8001: 2017 que servirá de marco para la aplicación de esta inicitiava en las organizaciones. El instrumento no será certificable y es el primero en su tipo a nivel mundial.

La economía circular es un concepto que desafía a las companías a reconsiderar cómo se gestionan sus recursos para crear beneficios financieros, ambientales y sociales. La Norma fue desarrollada para cumplir con estos objetivos mutuamente beneficiosos, proporcionando principios rectores para que las empresas e individuos consideren e implementen prácticas más sostenibles. Es el primer estándar de su tipo.

La pieda angular del estándar es la aplicación práctica de los seis principios de la economía circular:

1- Innovación

2- Administración

3- Colaboración

4- Optimización de valores

5- Transparencia; y

6- Pensamiento sistémico

"Identificar el papel de la economía circular en una organización particular, y cómo una institución puede maximizar el potencial de esta información, es uno de los primero pasos descdritos en la Norma. Es importante destacar que no pretende ser prescriptiva o certificable; está destinada a ser usada con flexibilidad por aquellos que la adoptan, independientemente del tamaño, sector, tipo o ubicación de la organización. Es adecuado para las organizaciones en una etapa de transición incipiente o más avanzada en la aplicación de los principios de la economía circular", explica el BSI en un comunicado.

La Norma proporciona orientación sobre los temas específicos que rodean la transición a un modelo circular; medidas, responsabilidad y seguro, asuntos logísticos y materiales. También se ofrecen orientaciones sobre modelos de negocios específicos asociados, incluyendo el leasing, la economía compartida y la remanufactura.