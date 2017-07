Dujovne, Tetaz y Nielsen: crónica de un debate sobre déficits, deuda y tipo de cambio

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se cruzó esta mañana durante un programa de radio con los economistas Martín Tetaz y Guillermo Nielson y protagonizó, en particular con el exsecretario de Finanzas de Néstor Kirchner, un contrapunto sobre los niveles de déficit comercial y fiscal, el peso del endeudamiento y, en definitiva, el grado de confianza en la economía que esos indicadores traducen desde la perspectiva de los inversores.

La discusión se originó cuando, en el programa que por Radio Mitre conduce Jorge Lanata, Nielsen habló de señales de desconfianza en la economía, basadas en el déficit fiscal, en el aumento del gasto y en la sustentabilidad del nivel de endeudamiento del Gobierno.

Dujovne se comunicó con la producción y pidió derecho a replica. De esta manera, reivindicó el programa de reducción gradual del déficit, con los datos todavía calentitos que minutos antes había ofrecido en una conferencia de prensa, donde anunció un sobrecumplimiento de las metas de déficit primario para el primer semestre, que fue del 1,5% del PBI contra un 2% que se había presupuestado.

“Recibimos del anterior gobierno un resultado primario negativo de 5,4% del PBI en 2015. En 2016, lo pusimos por debajo de 4,6%, en un año en el que bajamos impuestos por casi 2 puntos del producto; en 2017, vamos a sobrecumplir la meta de 4,2%, que llevaremos a 3,2% en 2018 y a 2,2, en 2019. Estas metas son sagradas para nosotros. Estamos reduciendo el déficit en forma gradual y lo vamos a cumplir. Es la primera vez en 10 o 12 años que la ejecución presupuestaria coincide con el presupuesto aprobado en el Congreso. Es un camino gradual, donde vamos combinando la baja del déficit con reducciones de impuestos que hace mucho que no se hacían; por primera vez en mucho tiempo está bajando el peso del sector público en la economía ”, explicó Dujovne.

Como Nielsen ya no estaba en el estudio, fue Martín Tetaz, panelista del programa, quien protagonizó el primer intercambio con el ministro. Dijo Tetaz: “Es claro que el mercado le cree más a este gobierno que al anterior, pero la Argentina sigue pagando un sobrecosto fenomenal para endeudarse, de 450 puntos por arriba de lo que pagan países libres de riesgo. Si no hubiera ninguna duda sobre la convergencia fiscal esto no se produciría”.

Dujovne admitió los números que manejaba Tetaz pero contestó que el sobrecosto que paga la Argentina no se relaciona ni con el tamaño de la economía ni con los niveles de déficit fiscal. “Los inversores no miran eso. Miran la distancia en el tiempo del último default y la cantidad de defaults; la Argentina ha hecho su último default, no en el 2001, sino en 2014”.

¿Y porqué creció en el último mes?, ¿perciben algún riesgo político?, preguntó Tetaz, en obvia alusión a las Paso

- Los inversores ven a Cristina y se asustan, pero los temores son injustificados, no hay chance de volver al populismo en el país; pero se asustan con su candidatura.

Así, Dujovne retomó la defensa del programa económico. Dijo que todas las criticas de la oposición al Gobierno en materia económica estaban basadas en la economía del 2016, cuando “en 2017, el crecimiento comienza a ser vigoroso, con recuperación del empleo y del salario real y con un 2018 que será mucho mejor, donde por primera vez sera el segundo año consecutivo de crecimiento”.

Los periodistas trajeron, aunque en forma virtual, a Nielsen de nuevo al programa, al citar las luces amarillas que había marcado el economista sobre el déficit comercial. Dujovne recordó que países como Australia y Corea del Sur tuvieron 40 años de déficit en su balanza comercial como el precio que pagaron para “modernizar su economía con la importación de equipamiento, rojo que financiaron con una inversión externa muy fuerte”.

“Es difícil que la Argentina no atraviese un periodo de algunos años de déficit comercial porque veníamos de un proceso donde no se podía importar, donde la maquinaria quedó obsoleta y debimos importarla. Vamos a pasar por un período donde las importaciones van a crecer más rápido que las exportaciones; esto es un signo de robustez, no de debilidad. En medio de ese proceso, estamos atentos a no perder la solvencia externa, es decir los pasivos que uno va generando en el reequipamiento tienen ser sostenibles”, completó Dujovne.

Ahora sí, desde un celular y desde la calle Nielsen volvió a escena: “Cuando hablábamos del gobierno de Cristina teníamos que hablar de déficit primario porque el gobierno no emitía deuda, o lo hacía con papeles al Banco Central. Pero ahora, que el Gobierno emite deuda tenemos que ver el déficit financiero, porque cada vez están siendo mas pesados los intereses de la deuda. El déficit financiero es el válido cuando uno esta en el mercado internacional emitiendo deuda”.

Dujovne admitió, otra vez, el ángulo, pero señaló : “Es cierto que es el relevante; pero cuando uno se pone metas, es difícil poner el déficit financiero como target relevante porque está influido por el tipo de cambio, teniendo en cuenta que nuestra deuda esta mayormente nominada en moneda extranjera”.

“Me refiero al volumen de los intereses, no tanto el tipo de cambio, que estuvo relativamente tranquilo”, retrucó Nielsen, quien interpeló al ministro para que evaluara “el mensaje clarísimo” que dieron ayer los inversores.

- No sé cuál es el mensaje, aseguró Dujovne

- El dólar subiendo y la tasa de lebac subiendo...

- En realidad, la tasa fue la misma que venia operándose en el mercado secundario...

- Si, pero subió respecto de la licitación pasada

- La licitación de ayer, como ocurre cada 15 días, no aporta información relevante respecto de lo que ocurre en el mercado secundario donde el central opera todos los días...

- No, no estoy de acuerdo con eso...

Intervino Lanata: Nielsen, ¿cuál fue el mensaje? ¿fue un mensaje de desconfianza?

“El mercado no está viendo una baja en el gasto, no la está viendo porque no existe; no está viendo una baja impositiva; al contrario, por el lado impositivo hay una voracidad fiscal importante”, apuntó Nielsen y Dujovne se mantuvo en sus trece: No, nos hemos ganado la confianza de los inversores; nos endeudamos con menos costo que el kirchnerismo aunque todavía no como los países que hicieron bien las cosas desde hace años.