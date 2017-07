Con discusión interna y críticas a Massa, Cambiemos busca desde hoy expulsar a De Vido

En pleno receso invernal, la Cámara de Diputados comenzará hoy a tratar uno de los temas más importantes del año para el oficialismo y la oposición: el intento de expulsión del ex ministro Julio De Vido de su banca de legislador nacional. El debate arrancará a las 11 en la comisión de Asuntos Constitucionales, en medio de discrepancias internas en Cambiemos por la forma legal de la decisión sobre el diputado; y cruzado por la pirotecnia verbal entre el macrismo y el massismo, que desde hace semanas se disputan el rédito político electoral de la iniciativa.

Ayer el diputado radical Ricardo Alfonsín planteó diferencias con la estrategia oficialista y advirtió que expulsar a De Vido acusándolo de inhabilidad moral y amparándose en el artículo 66 de la Constitución podría configurar una violación de la carta magna. "Yo no puedo votar algo que desde mi punto de vista es inconstitucional", sostuvo el diputado en declaraciones a A24. Según Alfonsín, la avanzada contra De Vido debería basarse en el artículo 70 de la Constitución, que permite suspender y desaforar a un legislador para ponerlo a disposición del juez que lo está juzgando.

Su voz se sumó así a la de otra diputada radical, Carla Carrizo, que en las últimas horas también había advertido sus diferencias con la estrategia de su bloque. "Discrepo con los proyectos presentados por otros diputados de Cambiemos en los últimos días para excluir a De Vido por inhabilidad moral, porque significa que no sabe distinguir entre el bien y el mal. En cambio, pedimos el desafuero por delitos contra la administración pública y eso vamos a discutir este miércoles", avisó en un comunicado.

En paralelo, escaló la pirotecnia verbal entre el oficialismo y el massismo, con acusaciones mutuas. Un escenario llamativo, ya que Cambiemos necesita del Frente Renovador para garantizarse el quórum en la sesión de la comisión.

La cruzada contra Massa estuvo en boca de la diputada oficialista Elisa Carrió y del jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot. "Ellos siempre a mitad de camino, quieren suspenderlo para quedar bien", dijo Carrió en un acto de campaña sobre el Frente Renovador, a lo que Massot agregó en radio La Red: "La velocidad con la que los vemos ir en los medios es mucho mayor que con la que después avanzan en el Congreso".

Les respondieron en tandem la compañera de boleta de Massa, Margarita Stolbizer, y la jefa de los diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño. "Mañana (por hoy) el tratamiento no es expulsar o no a De Vido. En principio, la idea es separarlo, pero facilitar la acción de la Justicia. Necesitamos que el hombre que cometió delitos termine preso y que sea la Justicia la que actúe sobre esa situación", señaló Stolbizer a radio Continental, adonde además se preguntó si Cambiemos no "está agitando un muñequito", en alusión a De Vido, para "no hablar de despidos".

Camaño fue más dura: "Lilita y el macrismo actúan como patroncitos y se enojan cuando los demás no responden como empleados suyos."