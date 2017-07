Con Cristina en duda, toma fuerza la idea de un debate tras las PASO

Cristina Fernández de Kirchner no debatió con sus contrincantes cuando fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en 2005. Tampoco como postulante a la Presidencia en 2007, si bien la cadena CNN estuvo a punto de conseguirlo. Ni antes de ser reelecta en 2011. Si fuera por los antecedentes, pocos apostarían a ver a la ex mandataria, presente en la boleta de Unidad Ciudadana (UC) en un mismo escenario junto a Esteban Bullrich (Cambiemos), Florencio Randazzo (Frente Justicialista) y Sergio Massa (1País). A dos años del primer debate presidencial, con el recuerdo del golpe para su campaña del atril vacío que dejó Daniel Scioli, sus competidores ya dejaron trascender que aceptarían uno, al menos luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

"Todavía no se ha tomado una definición", fue la escueta réplica desde UC a la consulta de El Cronista. A diferencia de otros postulantes a la Cámara alta por el principal distrito del país que confirmaron su recepción, desde el cristinista Instituto Patria negaron haber visto aún una invitación del canal de noticias TN para participar de un debate. Previo a la experiencia de 2015, en anteriores comicios el programa "A dos voces" tenía casi la exclusiva del formato.

No es necesario recordar la razón de la más que probable declinación de Cristina Kirchner a visitar un estudio de TV del Grupo Clarín. Ni tampoco si reviviera el extinto colectivo ArgentinaDebate, que propició los dos eventos de 2015, ya que dos de sus principales organizadores son hoy funcionarios PRO: Hernán Charosky (Subsecretario de Reforma Política porteño) y José Octavio Bordón (embajador en Chile).

¿Y hacerlo en un terreno neutral, como en una universidad? En 2013, Massa y Martín Insaurralde (FpV) faltaron ambos al de TN y luego, al no acordar la elección de una institución, se acusaron mutuamente del fallido. "El que encabeza las encuestas no debate", era la máxima entre los estrategas electorales vernáculos desde que Carlos Menem dejó la silla vacía ante Eduardo Angeloz en 1989. El Efecto-Scioli, que para el ballottage debió asistir ya no en calidad de favorito, tal vez haya reformulado ese mandamiento.

Ante la seguridad de un faltazo de CFK, el postulante oficialista fue el primero en mostrarse a favor de la propuesta. "El debate me parece que es muy pero muy productivo", opinó Bullirch anteayer en radio La Red. Desde el búnker de Cambiemos aclararon que el ex ministro de Educación aceptaría el convite pero recién luego de las primarias. La postura va en sintonía con la decisión tomada en la Ciudad por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ante un Martín Lousteau (ECO) que le reclama subirla a un atril antes de las PASO: la diputada lo pospuso para luego del 13A.

"Ojalá podamos debatir", fue la respuesta de Massa en La Red, abriendo las puertas a la posibilidad. Desde el comando randazzista (donde tampoco confirmaron la recepción de la invitación del canal de TV) contestaron que aceptarían la propuesta "en el lugar que sea".