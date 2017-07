Apetito por el dólar: trepó 27 centavos y batió récord el mayorista

En sintonía con el arranque de la semana, la tendencia compradora se mantuvo ayer y el dólar saltó 27 centavos hasta máximos históricos en el terreno mayorista, debido a la recomposición de carteras en un día de bajas de bonos y acciones, además de licitación de Lebac.

Entre los grandes jugadores, el tipo de cambio cerró a $ 17,20, seis centavos por encima del último récord, de $ 17,148 alcanzado el 6 de este mes. Por su parte, el billete todavía no superó el máximo de $ 17.40, sin embargo, tras escalar 20 centavos, quedó al borde de esa barrera: para la venta el promedio fue de $17,39.

Si bien el Banco Central (BCRA) convalidó ayer una suba de tasa llevó la más corta a 26,50%, la misma que tenía la letra en el mercado secundario, el apetito por la moneda estadounidense fue más fuerte.

Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, "el cambio de cartera de inversores y ahorristas tuvo pleno impacto en el tipo de cambio; la moneda norteamericana parece constituirse en un refugio adecuado ante un escenario de relativa incertidumbre". A su vez, Fernando Izzo sostuvo en su informe de ABC Mercado de Cambios que "en estos momentos políticos y económicos, muchos preferían cambiar sus portfolios por otros activos más seguros".

Además, el experto indicó que la suba de 1,6% directa tuvo que ver con el sobrante de pesos de Lebac, ya que vence una cifra récord de $ 530.000 millones. También desde Oubiña Cambios, Claudio García, explicó que aunque pudo haber algún inversor que se adelantó al posible sobranteel vencimiento de las letras son los miércoles dijo que "el que rompió precio arriba de $ 17,08 fue un banco privado, que pagó por alguna orden puntual"; aclaró que lo logró con sin demasiado volumen. "Lo subió 10 centavos con solo u$s 15 millones", añadió.

El volumen del spot fue de u$s 532 millones. En tanto, según cálculos del mercado, las ventas de los exportadores no llegaron a u$s 100 millones, lejos del promedio de la semana pasada de u$s 133 millones.

En cuanto a los futuros, en Global Agro Broker resaltaron que los futuros recortaron las tasas implícitas. Es que especialmente las del tramo corto venían muy elevadas. Las de julio pasaron de 30,8% a 25,4%.