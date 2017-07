YPF emite deuda a 10 años por u$s 500 millones

La petrolera YPF saldrá a colocar al mercado Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s 500 millones, ampliables hasta u$s 750 millones, a tasa fija y a un plazo de 10 años, como parte de su programa de financiamiento, según comunicó la compañía al mercado.

Se trata de ON Clase LIII, para las cuales JP Morgan Chase Bank actuará como agente colocador en Argentina.

Las colocaciones internacionales, en tanto, serán cursadas a través del Credit Suisse Securities y el JP Morgan Securities.

La petrolera informó que la fecha de emisión y liquidación de las ofertas recibidas será el viernes 21.

Los intereses sobre el monto de capital de las ON se devengarán a una tasa fija, que será determinada por la compañía con anterioridad al viernes.