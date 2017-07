Donald Trump no pudo derogar el Obamacare y sumó otro fracaso

Donald Trump sufrió otra resonante derrota en el Senado de los EE.UU. cuando los legisladores republicanos no lograron ponerse de acuerdo para encontrar un reemplazo al Obamacare, la ley sanitaria que impulsó el ex presidente Barack Obama. Incluso no logró simplemente derogarla, como había propuesto al saber el fracaso de la sesión, porque tampoco son mayoría aquellos que quieren optar por esta alternativa.

La incapacidad para encontrar un consenso alrededor de esta cuestión supone el mayor fracaso legislativo del presidente en los casi seis meses que lleva al frente de la Casa Blanca, ya que era una de sus grandes promesas de campaña.

Terminar con este programa y contar con los fondos que esta ley contempla era parte fundamental para ejecutar el siguiente objetivo del multimillonario: la reforma fiscal con grandes recortes impositivos para los más ricos.

En las últimas horas del lunes, dos senadores republicanos sumaron su negativa al proyecto de ley presentado la semana pasada para revocar y reemplazar el "Obamacare" por lo que los votos no daban para su aprobación en el pleno y el líder de la mayoría conservadora, Mitch McConnell, anunció que abandonaba esos esfuerzos.

Sin embargo, McConnell indicó que sometería a voto un proyecto que sí logró el consentimiento de la Cámara Alta en 2015, y que fue vetado entonces por Obama, con el objetivo de derogar la ley sanitaria y darse un plazo de dos años para lograr un nuevo proyecto alternativo.

Esa propuesta, cuyos efectos, según la oficina de presupuesto no partidista del Congreso tendría aun efectos más devastadores sobre el acceso a la salud que los proyectos de ley debatidos hasta la fecha, al dejar sin seguro médico a 18 millones de estadounidenses en apenas un año.

La derogación total y limpia de la ley sanitaria de Obama era el objetivo de los ultraconservadores, sin embargo los más moderados, en cuyos estados Obamacare ha ampliado el acceso a la salud de forma exponencial, no pueden permitirse el desmantelamiento del sistema, por lo que ya hoy han tumbado cualquier alternativa al respecto.