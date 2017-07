Reducen 50% en dólares los costos de operar en los puertos del Gran Rosario

El Gobierno nacional sigue en plena conversación para reducir los costos operacionales del comercio internacional de la Argentina. Uno de os sectores en donde se puso la lupa es el portuario. Días atrás, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le recomendó al Ministerio de Transporte que estableciera tarifas máximas para los servicios de pilotaje y practicaje que tuvo como resultado una fuerte caída del costo para los embarques del Estado nacional a través de Enarsa y una merma que va del 10% al 12% para el resto de las embarcaciones.

Ahora las empresas de servicios de lancha acordaron una reducción de 50% de sus costos. "Más tarde o más temprano iban a empezar a analizar este costo que era excesivamente alto así que fue mejor acordarlo entre nosotros y mostrar voluntad" explicó una fuente del sector a El Cronista.

La Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, que agrupa a los puertos del complejo agroexportador del Gran Rosario, explicó que las empresas que realizan la operatoria de entrar un barco puerto, amarrar, desamarrar y sacarlo acordaron que a partir del 1 de agosto la operación que tenía un costo máximo entrada y salida de u$s 14.000 pasara a valer u$s 7000. Lo mismo sucede con el servicio de "lancha de rada o lectura de calados" que pasó de u$s 1900 a u$s 950 y el servicio de lancha para cargar provisiones, repuestos, tambores, lubricantes, etc, quedó en un 2300 dólares.

La idea es generar competitividad a través de una reducción de los costos portuarios. Así, las 2500 embarcaciones que recalan en la zona de San Lorenzo y que remontan el Río de la Plata y el Paraná verán una reducción que va del 25% al 35% de los servicios de estiba, otros 10%-12% en el practicaje por ahora, siguen las negociaciones para obtener una reducción más importante y 50% para las operaciones de lanchas.

"Los puertos locales son, como se dice en la jerga, sucios. Están cargado de sobrecostos esto va a reducir el valor que paga un armador para exportar", explicó la misma fuente.

Un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario explicaba que en una operación normal en un buque con 65.000 toneladas de soja los costos de practicaje y pilotaje en el puerto de Rosario y en el Río Paraná podrían superar los u$s 100.000 y representaban 5% del total del costo de flete marítimo a China.