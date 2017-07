Exprimir el limón vs soñar

Hay una frase en el libro Winning de Jack Welch que vale la pena conservar para quienes ejerzan liderazgo en cualquier instancia, cuando dice: "Cualquiera puede gestionar el corto plazo, no hay más que seguir exprimiendo el limón y cualquier puede hacerlo a largo plazo, no hay más que seguir soñando. Alguien se convierte en líder porque se lo considera capaz de exprimir y soñar a la vez".

En general nuestro país ha seguido la historia de exprimir el limón, que es la metáfora que explica las visiones de corto plazo, incluso en muchos casos girando 180 grados una y otra vez sobre las ideas centrales. El resultado de los últimos 70 años así lo demuestra, en resumen y por más que nos duela la Argentina que era considerado uno de los países principales antes de 1930, hoy no lo es. Sólo en América Latina pasamos de ser la primer economía (por ejemplo por PBI) a ser la tercera o la cuarta según como se mida.

Por el contrario, soñar tiene que ver con el largo plazo y los Argentinos soñamos pero desgraciadamente cosas muy distintas o sea 10 argentinos ven el camino del largo plazo distinto ni te cuento 40 millones.

Necesitamos acordar una visión unificada de país para el largo plazo, en primer lugar desde la clase política y dirigente y no discutir cada 4 años si vamos para un lado o para otro. Posiblemente, el resto llamado pueblo que conformamos todos (dirigentes o no) al ver que hay un acuerdo mayoritario apoyemos.

Ojalá hayan surgido los líderes capaces de acordar una visión común, compartida, y que el resto entendamos que los líderes por si solos no pueden resolver nada si nosotros no implementamos esa visión común. Esperábamos el año 2000 para estar unidos, ojalá esa fecha sea mañana mismo, no podemos seguir esperando, es hora de ser patriotas de verdad.