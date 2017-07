YPF se une a tres petroleras para invertir u$s 1150 millones en Vaca Muerta

Cuatro empresas petroleras, YPF, Total, Pan American Energy y Wintershall invertirán u$s 1.150 millones para la explotación de shale gas en tres concesiones conjuntas que poseen en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, según determinó el convenio firmado este mediodía por los presidentes y directivos de las compañías durante un encuentro en el que también participó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

La inversión estará destinada a las áreas de shale gas identificadas como Aguada Pichana Este, Aguada Pichana Oeste y Aguada de Castro, en la provincia de Neuquén, donde estas cuatro empresas petroleras invertirán estos u$s 1.150 millones para el desarrollo de reservorios no convencionales.

El proyecto contempla un programa de inversiones por u$s 1.150 millones de dólares hasta diciembre de 2021, recursos que se sumarán a los u$s 500 millones invertidos entre 2014 y 2016, totalizando una inversión de u$s 1.650 millones.

Las empresas Pan American Energy, Total Austral, Wintershall Energía e YPF alcanzaron un acuerdo con la provincia de Neuquén con el objetivo de promover el desarrollo de la formación de Vaca Muerta y acelerar la producción de gas no convencional.

A través del convenio, la provincia de Neuquén aprobó la subdivisión del área Aguada Pichana, hasta hoy conformada por una UTE operada por Total Austral (27,27%) e integrada por YPF, Wintershall Energía (27,27% cada una) y Pan American Energy (18,18%).

De esta manera, el área se subdividió en dos: Aguada Pichana Este (APE) y Aguada Pichana Oeste (APO); las cuales -junto con el área Aguada de Castro- son objeto del acuerdo alcanzado.

La nueva área Aguada Pichana Este (APE), de 761 km2, tendrá como socios a Total Austral (41% y operador), YPF (22,5%), Wintershall (22,5%) y Pan American Energy (14%).

Por su parte, las nuevas áreas Aguada Pichana Oeste (APO) y Aguada de Castro (ACAS), con una extensión de 605 y 163 km2, respectivamente, tendrán ambas como operador a Pan American Energy (45%) y los socios serán YPF (30%) y Total Austral (25%).

Del total de la inversión prevista de u$s 1.650 millones, se contempla el desembolso de u$s 1.150 millones entre junio de 2017 y diciembre de 2021, que se distribuyen en US$ 675 millones en el área APE y los US$ 475 millones restantes a los bloques APO y ACAS.

A este programa inversor se suman los u$s 500 millones invertidos en APE entre 2014 y 2016 por las empresas signatarias del acuerdo.

El plan de trabajo hasta 2021 en APE, operado por Total Austral, consistirá en la perforación de 48 pozos horizontales con objetivo Vaca Muerta, que se sumaran a los 12 pozos ya perforados.

En las áreas APO y ACAS, cuyo operador será Pan American Energy, se prevé la perforación de 24 pozos horizontales con objetivo a la formación Vaca Muerta y la construcción de las instalaciones de superficie necesarias para inicialmente transportar la producción hasta la planta de tratamiento ubicada en APE.

A través del acuerdo, la provincia de Neuquén otorgó tres concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos por 35 años, de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 9 inciso b) de la ley nacional N° 27.007.

Las empresas signatarias del acuerdo informaron hoy que estos proyectos serán presentados al Ministerio de Energía y Minería en el marco del Programa de Estimulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales en los términos de la Resolución MEyM N° 46-E/20.

Fuente: Télam