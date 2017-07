Fuerte cruce entre Lanata y un dirigente cercano al Papa Francisco

El periodista Jorge Lanata protagonizó hoy un fuerte cruce radial con Juan Grabois, un dirigente cercano al papa Francisco, que terminó con insultos, chicanas y un “váyase a la mierda” por parte del conductor.

El domingo pasado, el periodista puso al aire en el programa Periodismo Para Todos (PPT) un polémico video donde un chico apodado "El Polaquito" confiesa que roba, se droga y que mató "a un transa porque sí".

Según denunció Grabois, asesor del Vaticano en el país y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el niño “fue secuestrado para la entrevista” para "vender un producto televisivo o hacer politiquería barata”, por lo que anticipó que denunciará penalmente a Lanata y a PPT.

Esta mañana, la producción de Jorge Lanata contactó a Grabois y ambos mantuvieron un fuerte cruce telefónico donde se pronunciaron muchos insultos y chicanas.

"Es la segunda vez que tengo que desmentir falsedades de su programa. Lo que hicieron no es solamente repugnante desde el punto de vista moral, sino que implica la comisión de una cantidad importante de delitos de violaciones de leyes y tratados internacionales de derechos del niño”, acusó el dirigente social.

Lanata no tardó en responderle: "A usted le molesta que estos chicos tengan que ver con su organización, o que lo vean todos los días y no hagan nada para cambiarlo. Lo felicito por sus intervenciones, lograron muchísimo. Las mías logran que el país hable de esto, y no de las imbecilidades que hacen ustedes".

La temperatura de la discusión fue subiendo minuto a minuto, hasta que Grabois le dijo que lo que hacía su programa era "despreciable" y Lanata le contestó: "Yo hasta ahora no le dije que usted es un oportunista que lucra con los niños así que no me diga despreciable, yo no dije que usted es un cerdo".

"Vayase a la mierda Gabois", finalizó contundente Lanata.

Mirá el video