Macri y la polémica sobre Arsat: "Que no se preocupen los muchachos del Invap"

El presidente Mauricio Macri aseguró que el acuerdo entre Arsat y la firma estadounidense Hughes para construir el satélite Arsat 3 permitirá "potenciar la capacidad tecnológica del país y en particular de la empresa Invap", y sostuvo que, al asumir la Presidencia, el gobierno nacional encontró "serios problemas de comercialización" para los dos primeros satélites de la serie.

Consultado acerca de los los rumores sobre una posible privatización, explicó que se trata de una alianza estratégica con la empresa Hughes basada en la capacidad tecnológica, en el desarrollo hecho del Arsat 1 y 2. "Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de Invap y Arsat, porque cuando llegamos encontramos serios problemas de comercialización en Arsat 1 y 2, no queremos repetir esa experiencia que lanzamos un satélite y esta vacío", afirmó en diálogo con Radio Seis de Bariloche.

Macri explicó que la idea es no repetir experiencias que no han sido buenas basadas en términos comerciales combinando los desarrollos Arsat y capacidad de Invap con socios estratégicos. A su vez, llevó tranquilidad a los trabajadores al expresar: "Que no se preocupen los muchachos de Invap, que van a seguir trabajando en esto. Buscamos potenciar y mejorar experiencias que no han sido buenas en términos comerciales".

El presidente destacó el trabajo de Arsat en materia de conectar vía fibra óptica los lugares más alejados del país.

Respecto a la necesidad de que esto tenga que pasar por el Congreso, dijo que "no lo tengo tan claro, porque es un acuerdo sobre un satélite, con carácter mas comercial que tecnológico, porque el desarrollo tecnológico será de Invap".