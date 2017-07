Operadores esperan una suba de entre 75 y 100 puntos básicos en la tasa de Lebac

El analista y asesor financiero Christian Buteler considera que vamos a ver una suba de entre 75 y 100 puntos básicos en la licitación de hoy. De todos modos Buteler agrega: “Para mí el dato clave no es la tasa, es el porcentaje que se renueva, o mejor dicho el que no renueva” haciendo alusión a que el riesgo de que dicha masa que no renueva se pase a dólares puede generar también una presión adicional en el tipo de cambio. Buteler alerta finalmente que “es la ultima licitación antes de las PASO”

Federico Furiase, economista de Estudio Bein y profesor de la Maestria en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella agrega que “el BCRA mantuvo la tasa de referencia por la resistencia a la baja de la inflación núcleo pero ha venido subiendo fuerte la tasa de Lebac en el mercado secundario para controlar el dólar y la base monetaria y así mantener ancladas las expectativas de inflación luego del corrimiento del tipo de cambio”.

Respecto del próximo movimiento de la tasa de Lebac, el economista sostiene que “va a estar en torno a las señales que viene dando en las operaciones de mercado abierto de Lebacs, subiendo la tasa frente a la licitación pasada (colocándose entre 26,25% y 26,50%), los altos vencimiento de letras y el ruido en el mercado cambiario.

Por otro lado Furiase considera que mucho de lo que pase con la tasa hoy va a depender también de las expectativas de devaluación en función de la dinámica del tipo de cambio. “Si el mercado percibe que tipo de cambio hizo buena parte del recorrido, probablemente el esfuerzo de tasa que tenga que hacer le BCRA al renovar los vencimientos y controlar la base monetaria sea menor. Ahora, si se cree que el cambio se mantiene bajo presión, entonces la tasa requerida puede ser más alta".

Como conclusión, Furiase cierra agregando que a diferencia de la tasa de referencia que hoy opera vía el canal de las expectativas y está influenciada por la resistencia a la baja de la inflación núcleo, la tasa de Lebac está condicionada por los altos vencimientos, las expectativas de devaluación y la necesidad del BCRA de controlar la expansión de los agregados monetarios en un contexto de presión cambiaria para acotar el traslado a precios de la corrección cambiaria y anclar las expectativas de inflación.

En conversaciones con un operador de un banco internacional sostiene que: “En la mesa esperamos 75 puntos básicos de suba de tasa. Probablemente sea la ultima suba de tasa que veamos ya que los datos de inflación deberían converger a la baja en los próximos meses y el Gobierno necesita urgente reactivar la economía. Si las PASO no salen como lo planeado por el Gobierno, probablemente veamos una baja de tasas más agresiva en los próximos meses para repuntar la economía aun más rápido e intentar mejorar los números ante un eventual traspié”.

El mismo operador considera que para el minorista las Lebacs siguen siendo un activo a considerar para las carteras pero que se debería comenzar a considerar renovar en la parte media y larga de la curva de Lebacs. “Sería interesante que el BCRA juegue a favor de las expectativas de los inversores para buscar que se posicionen en plazos más largos y quitar presión a los vencimientos de corto plazo ya que son muy abultados. Se está formando una bola de nieve preocupante”, finalizó.

En el mercado han estado atentos de cómo la tasa de Lebac ha escalado importantes posiciones en las últimas semanas producto de las ventas de Lebacs que ha hecho el BCRA y coinciden en que cuanto menos se renueve en esta licitación, mayor presión veremos en el dólar. “Con un mercado de acciones en pleno ajuste, con las elecciones de frente y la tasa de 10 años americana subiendo, hay que buscar activos en dólares y los bonos en dólares con menor duration y dentro de la parte corta de la curva son los que mejor se los ve en este contexto".