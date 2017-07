Quintana: "El sistema no grava la renta financiera y castiga la producción"

El Gobierno busca una "apertura gradual" de la economía, y la evolución del tipo de cambio es vista con "enorme tranquilidad" por la Casa Rosada, aseguró ayer el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Consultado por radio Mitre acerca de la marcha de la economía, el ex CEO de Pegasus afirmó que la actividad "lleva varios trimestres creciendo de manera tenue" y si bien no se trata de "un rebote del año electoral", todavía "no llega al bolsillo de mucha gente". Además, se refirió a la reforma tributaria y dio a entender que el Gobierno evalúa gravar la renta financiera y quitarle presión impositiva al trabajo y a la producción.

Quintana aclaró que la Argentina viene de un año duro, como fue 2016, pero que aún así la economía comenzó lentamente a crecer hace tres meses. "Nosotros recibimos una situación cercana al precipicio, donde se combinaban muchas cosas: cinco años de economía estancada, déficit fiscal e impuestos que agobian. Al tener todo junto, era difícil resolverlo", añadió. Además, resaltó que avizoran que ese crecimiento se va afianzando y que el rumbo es el correcto, pese a que en algunos sectores aún no se percibe.

A su criterio, el país necesita "una apertura gradual, consensuada, sin sorpresas, para que no haya víctimas, ya que hay lugar para todos". También consideró que "las economías más integradas son las que les va mejor en el largo plazo y que hay que "trabajar sobre los costos, sobre los impuestos y tener energía más barata".

Según Quintana, se están "haciendo cosas que en la Argentina no se hicieron nunca". "Tenemos un tipo de cambio que flota libremente y las inversiones crecieron más de 10% anualizado. El tipo de cambio flota libremente. Es la forma de darle sustento a largo plazo", añadió.

Con relación a la reforma impositiva, el vicejefe de Gabinete afirmó que "la presión tributaria es muy alta" y que deben sentarse a pensar cómo la Argentina puede crecer y crear puestos de trabajo. En tal sentido, comentó: "Bajamos la carga impositiva en 1,7% del PIB el año pasado. Sabemos que es insuficiente y estamos trabajando con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una continua reforma tributaria que pondremos arriba de la mesa luego de que esta polvareda electoral nos permita una discusión seria".

El funcionario admitió que "el sistema impositivo castiga al trabajo y a la inversión productiva y no grava la renta financiera". "Por lo cual, hay que bajar la carga tributaria integral y hacer que cada vez pague más gente. En eso estamos trabajando", añadió.