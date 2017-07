Oficial: presentan ante la SEC documentación para emitir deuda por u$s 12.500 millones

El Gobierno nacional formalizó hoy la registración ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingles) para emitir hasta u$s 12.500 millones.

Esta suma podrá ser utilizada en futuras emisiones de títulos de la deuda pública autorizadas por el Presupuesto General de la Administración Nacional, según lo establece la Resolución 91-E del Ministerio de Finanzas publicada hoy en el Boletín Oficial con fecha del 14 de junio.

La norma reconoce como “gastos máximos necesarios” para la registración un monto de hasta u$s 1.674.250, de los cuales u$s 1.448.750 se abonarán a Securities and Exchange Commision (SEC) y u$s 225.000 a la Financial Industry Regulatory Authority (Finra) de Estados Unidos.

También aprueba un monto máximo de u$s 100.000 para los gastos de traducción y otros gastos asociados habituales necesarios.

La Resolución recuerda que el decreto 29 del 11 de enero pasado encomendó al Ministerio de Finanzas registrar ante la SEC un monto de bonos de hasta u$s 20.000 millones, que podrán ser subsecuentemente emitidos en una o más transacciones.

La resolución detalla que de los montos autorizados por ese decreto se utilizaron emisiones por u$s 7000 millones y 400 millones de francos suizos (equivalente a u$s 401.240.000).

De este modo, aclara la medida, se pueden realizar entonces futuras emisiones en el mercado registrado estadounidense por hasta u$s 12.598.760.000.

La estrategia y el programa financiero anual “estima conveniente continuar realizando colocaciones en los mercados financieros internacionales, con el fin de reducir el costo del financiamiento del Tesoro nacional, y consecuentemente, continuar accediendo al mercado registrado estadounidense”, señala la resolución que lleva la firma del ministro Luis Caputo.