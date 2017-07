Disney anuncia un hotel temático de Star Wars y cuenta como va a "dominar" el mundo

Los fanáticos de "Star Wars" están de festejo, porque además de las nuevas zonas temáticas de la saga que se van a abrir en los parques de Disney, conocidas como "El límite de la Galaxia", se le va a unir en el Disneyworld de Orlando un nuevo hotel temático basado en la exitosa historia creada por George Lucas. Pero este proyecto tiene un "pequeño" giro que lo hace parecerse a la serie "Westworld" (HBO), porque en el hotel cada huésped tendrá un papel que representar. Y se tendrán que abstener de ir aquellos que no quieran participar en este juego de rol en vivo.



Todos los empleados del hotel, o más bien el reparto del hotel, usarán disfraces y maquillaje para asemejarse a habitantes del universo "Star Wars", y sus pasajeros también tendrán ropa acorde a su disposición. A través de las ventanas solo se verá la enormidad del espacio exterior.



Los visitantes también tendrán planificado cada momento del día para poder encajar las historias que tendrán que experimentar, y para las cuales tendrán que meterse en su personaje. El usuario también podrá elegir parte de la aventura que quiere vivir, ya que por ejemplo podrá ponerse en contacto con personajes conocidos, como Chewbacca, para recibir una misión que completar. El hotel estará listo en 2019.



Se proyecta que la división de parques temáticos, la segunda más grande de la corporación después de la de televisión, y que incluye las nuevas tierras de "Star Wars" que está construyendo en Florida y California (que incluyen montañas escarpadas, una cantina abovedada de metal y un bosque lleno de rebeldes conspirando), aporte la mayor parte del crecimiento de las ganancias de Disney hasta 2020, según estimaciones de Barton Crockett, analista de FBR & Co. Es que anticipa que las ganancias provenientes de la TV por cable, que generó más del 40% de las utilidades de Disney en 2016, se estanquen mientras lidia con la transición de los televidentes a opciones de video online como Netflix.

Una exhibición de poder

Disney reveló esta novedad y exhibió su poderío como líder indiscutido de la industria del del entrenimiento durante su exposición bianual D23 llevada a cabo este fin de semana en el Centro de Convenciones de Anaheim, con todo tipo de noticias a futuro, y clips de las películas que van a batir récords en las taquillas de todo el mundo, y la oportunidad de adquirir mercadería exclusiva en decenas de tiendas. Una entrada para una jornada costaba u$s 81 para quienes no son miembros de club de fans de Disney, y estaban agotadas.Allí Disney presentó adelantos exclusivos de las compañías que se agrupan bajo su lucrativa marca, como Marvel, Lucasfilm, Pixar, Walt Disney Animation y The Walt Disney Company, entre otras, mientras destacó que las cinco películas más taquilleras de 2016 a escala global tuvieron su sello: "Capitán America: Civil War", "Rogue One", "Buscando a Dory", "Zootopia" y "El libro de la selva"". En 2017 "La Bella y la Bestia" ocupa el liderato con u$s 1260 millones.Durante el evento, por ejemplo, se pudo ver un trailer de "Avengers: Infinity War", que llegará a los cines en mayo de 2018, con los personajes de la saga junto a los de "Guardianes de la Galaxia" enfrentándose al temible Thanos. También despertó grandes aplausos el primer vídeo de "Mary Poppins Returns", y el público se puso de pie para recibir al reparto de la inminente "Star Wars: The Last Jedi", que verá la luz el 15 de diciembre. También se presentó el primer vídeo de la remake en live-action "El Rey León", y confirmó que está trabajando en nuevas versiones de "Mulan", "Aladdin" y "Dumbo".