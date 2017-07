Lavagna: hay riesgos por los capitales especulativos

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna criticó al Gobierno al sostener que está "repitiendo algunos esquemas de los 70 y principios de los 90", y advirtió que ello provoca el ingreso de "capitales especulativos".

"Cuando uno hace lo que se hizo en la época de la convertibilidad, que es elevar las tasas, endeudarse, perder competitividad, los resultados serán los que ya fueron", advirtió, aunque aclaró: "Todavía estamos a tiempo de revertir eso".

El ex funcionario, ahora en el Frente Renovador, cuestionó las medidas económicas de la gestión de Mauricio Macri, aunque consideró que "la Argentina hace años que viene en un tobogán".

"En el primer año de Cristina la economía estaba en un 9% y bajó al 4%, durante el segundo el crecimiento dio cero, y los dos primeros años del actual Gobierno da menos dos o cero, una caída de 9 a 4 primero, de 4 a 0 y ahora de 0 a menos dos. Son diez años en la vida de una persona, son muchos años", argumentó en declaraciones radiales.

El economista detalló que ve en la sociedad argentina "cierto desanimo, bronca, poca confianza en el futuro".

"Por ahora, estamos repitiendo algunos esquemas de los ‘70 y principios de los ‘90, esto es lo que hace que entren capitales especulativos, que todos los fondos se dediquen solamente a prestar al Estado", alertó.

En esa línea, Lavagna insistió en que "las sociedades tienen que aprender del pasado", porque, según su entender, "la dirigencia, el empresario, el líder sindical sabe que esto ya pasó y que no es el camino".