Tientan con apoyo financiero a empresas que quieran ser multinacionales

A dos meses de haberlo lanzado, el Gobierno pondrá en marcha esta semana el Plan PotenciAR, orientado a aumentar la internacionalización de empresas medianas y grandes que facturen un promedio de $ 540 millones anuales. Se trata de un programa de asistencia financiera y de apoyo técnico y de gestión para que cada vez más firmas de este tamaño puedan incrementar sus exportaciones, abrir filiales u oficinas comerciales en el exterior o desarrollar alianzas con jugadores de otros países para explorar nuevos mercados.



El Ministerio de Producción abrirá la convocatoria esta semana mediante una disposición de Industria que saldrá publicada en el Boletín Oficial, por lo que a partir de ese momento las compañías tendrán 30 días para presentarse con un plan y competir. Luego será evaluado por un comité de expertos que decidirá qué firmas serán las elegidas. El financiamiento hasta fin de año será de apenas

$ 100 millones y el máximo por empresa no superará los $ 20 millones. Ello no implica que deberán ser 5 empresas las ganadoras, ya que los montos podrían ser menores, en función del proyecto, dijeron fuentes de la cartera.



"Supimos liderar el ranking de multilatinas en la región, pero desde los años 70 retrocedimos significativamente. Hoy estamos por debajo de Brasil, México, Chile y Colombia. Las empresas argentinas tuvieron un cepo al desarrollo que se profundizó en los últimos años. Tenemos sólo 6 multinacionales argentinas entre las principales 100 según el ranking de la revista internacional América Economía; queremos multiplicar ese número", había afirmado el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al realizar el anuncio.



La cartera productiva identificó 80 firmas que podrían calificar, de las cuales esperan contar con la presentación de una treintena. En una presentación a la que accedió El Cronista sobre el plan, figuran firmas como Biosidus; Biogénesis Bagó; Catena Zapata; Familia Zuccardi; BGH; Laboratorios Elea; Moto Mecánica Argentina; Gador; Maq Tec; IPH; Alladio; Georgalos; Rizobacter; entre otras.



Los instrumentos financieros disponibles en el programa son los mismos que Industria ya tiene activos para el segmento pyme: créditos a tasa subsidiada y aportes no reintegrables (ANR). En el primer caso, Industria bonificará hasta 3 puntos en dólares y hasta 6 puntos en pesos. Serán préstamos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de hasta $ 200 millones para inversión productiva, pre y post financiación de exportación y capital de trabajo. En cuanto a los ANR, habrá disponible hasta $ 7 millones por empresa.



Entre los servicios no financieros que habilitará el programa para facilitar el desarrollo y la internacionalización de las empresas, el Gobierno mencionó las gestiones con organismos públicos, universidades y otras instituciones.