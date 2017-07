Prevén un salto del dólar a $ 18 en agosto si Cristina gana las PASO

"En Europa y en Nueva York cayó como una bomba la aparición y discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Volvieron los fantasmas y temores", describe el director de un banco con sede en Suiza.



Bloomberg da cuenta de una encuesta de OPSM donde Cristina gana en territorio bonaerense con el 33,4% contra 31,9% del oficialismo. Este tipo de sondeos genera malhumor en el mercado: temen que vuelva el populismo y que aparezca devuelta a conjugarse el verbo kirchnerismo. Dicen en las huestes políticas que hay un importante intendente randazzista que ya habría acordado pasarse al cristinismo luego de las elecciones, y otros más se podrían pasar si ella gana.



En las mesas prevén que un triunfo de CFK pondría al dólar en $ 18 en agosto, ya que el dato alarmante que ven es que podría llegar a ser la antesala de una posible candidatura presidencial para el 2019, lo que sería un duro golpe para la Argentina que espera la llegada de las inversiones.



A su vez, creen que los bonos largos pueden caer entorno a entre 10 y 15% en dólares, especialmente DICA, A2E7, AA36, AA46, AC17 y las acciones podrían descender un 20% en dólares. En pesos prevén que sea menor la caída porque al subir el contado con liquidación, compensa la caída en dólares, ya que si gana Cristina el dólar se dispararía y eso haría subir al CCL, y eso en pesos compensa la caída de las acciones. Habría que prestar atención a las bancarias por ser las más sensibles a lo financiero, y Pampa por ser la que más pondera y mejores perspectivas tenía.



Si Cristina sale segunda ven al billete entre $ 16,30 y $ 16,70, rondando los $ 16,50 durante agosto y septiembre.



En Wall Street observan un error en la estrategia de Macri de no haberla perseguido judicialmente para eliminarla del escenario político: "Lo que se quebró es la confianza ciega en Macri. A partir de ahora viene todo condicionado", señalan con incertidumbre.



Sin embargo, un informe de Morgan Stanley recomienda vender dólares y posicionarse en renta fija en pesos. Los mesadineristas auguran que si gana Bullrich sacando más de 33%, el tramo corto y medio de la deuda, desde un AO20 hasta un DICA, la caída de los rendimientos puede ser muy fuerte: "El mercado puede irse de 26 a 27.000 puntos para noviembre si Cristina no sale primera".



En cuanto al salto que había tenido el dólar, lo relacionan con un banco puntual vinculado a Blackrock (el fondo de inversión más grande del mundo) que desarmó posiciones en deuda argentina por pedido de clientes del exterior para rebalancear carteras. De todos modos, el dato clave es que el campo comenzó a liquidar fuerte.



Pero el que repuntó fue el blue, por un comprador puntual que buscaba hacer una fuerte operación destinada a colocar dólares en Paraguay contra pesos argentinos. Como el precio no le cerraba, preguntó con varios cambistas, lo que hizo inflar el valor.