Pinedo le compraría un “auto usado” a  Cristina y no a Massa

El senador oficialista Federico Pinedo sorprendió hoy al periodista Luis Novaresio, con la respuesta de que la compraría un auto usado a Cristina Fernández y no Sergio Massa, una señal de que “confía” más en la exPresidenta y no en el lider del Frente Renovador. El dialogo se dio en el programa que Novaresio conduce por AmericaTV y Pinedo justificó su respuesta, no con pocas vacilaciones: “Y, si... qué pregunta qué me hace... pero si... a Cristina le creo, en algunas cosas, más que a Massa”.

