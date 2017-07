La brecha de precios entre origen y góndola tuvo en junio su mayor caída del año

La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por productos agroganaderos en junio "se multiplicó 4,84 veces" respecto de lo que recibió el productor en el campo, indicó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El informe precisó que el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de CAME registró en junio una reducción de 8,5 por ciento frente a mayo, y es el segundo mes consecutivo de caída, y significa un descenso de 1,2% en relación a igual mes de 2016. La brecha no bajaba tanto desde noviembre, cuando la disminución fue de un 13% con respecto a octubre.

"El descenso de la distorsión en este periodo se debe principalmente al comportamiento de cuatro productos: la zanahoria, el limón, la frutilla, y la berenjena. En los cuatro casos la desigualdad se redujo porque subieron considerablemente los valores al productor y cayeron los costos al cliente", explicó.

Según el análisis de CAME, la mejora del IPOD en junio "responde principalmente al progreso en los montos que reciben los productores de algunos alimentos".

"En promedio, los valores de origen subieron 10,4% en el mes y los de góndola cayeron 4,7%. Hubo 14 alimentos en los que se incrementaron los precios de origen, y 11 donde se redujeron los importes al consumidor", señaló.

Los alimentos agrícolas con mayor distorsión de precios en junio fueron la naranja con una diferencia de 9,71 veces, seguido por la pera (9,16 veces), la manzana (7,7), y el cerdo (7,68). El alimento con menos desigualdad fue la frutilla (1,72 veces) y el huevo (2,26).

Según detalló CAME, el IPOD agrícola en junio alcanzó un valor de 5,01 veces, lo que implica una caída de 11% frente a mayo. Por su parte, el IPOD ganadero en junio se ubicó en 4,17, lo que representa una suba de 6,4% en la comparación con mayo, y llegó "al segundo lugar más alto de los últimos 19 meses".

El estudio indicó que la participación del productor en el importe que pagan los consumidores mejoró en junio 15,4% "rompiendo la racha consecutiva de tres meses en baja y alcanzado al 25,4%". Los alimentos con menos retribución del productor en el monto fueron la naranja con apenas 10,3 por ciento, la pera con 10,9 por ciento, y la carne de Cerdo y la manzana roja, con 13 por ciento.