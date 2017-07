BCRA no quiere que se le escapen los precios y sube la tasa de Lebac a 27%

Luego de varias semanas de participación del Banco Central (BCRA) en el mercado secundario de Lebac, las tasas subieron más de 1 punto porcentual en todos los tramos. En el caso de la que vence el próximo miércoles 19 de julio, pagaba ayer 26,75%, es decir, 125 puntos básicos más que en la licitación primaria, en la que se había colocado a 25,50%. En los plazos más largos también se incrementó la tasa y donde más se notó fue en la letra a marzo de 2018: "En la emisión primaria, la Lebac con vencimiento en marzo salió 23,75% y hoy [por ayer] terminó en 25,30%", comentaron en la mesa de un banco.

Con respecto a la licitación primaria de mayo, en tanto, los incrementos de tasas en el mercado secundario son todavía más importantes, ya que superan los 200 puntos básicos en la mayoría de los plazos. La suba más grande se dio en la Lebac que vence octubre, cuya tasa actual está 290 puntos por encima de la licitación primaria.

En el mercado, los operadores coinciden en que los movimientos del organismo conducido por Federico Sturzenegger están relacionados con su lucha contra la inflación. "Después de que se dio a conocer el dato de precios de junio, que fue del 1,2%, las Lebac bajaron y los bonos CER subieron. Eso no implica que haya habido un desarme de posiciones de las primeras en favor de los segundos pero significa que los inversores leyeron que la inflación no está controlada. Las ventas del BCRA en el mercado secundario también muestran que la inflación no lo está convenciendo", sostuvo Nicolás Chiesa, senior trader de Balanz Capital. En la misma línea, Ignacio Lembeye, operador de Banco Mariva, consideró: "El BCRA va a seguir agresivo en el muy corto plazo para controlar la inflación".

Sobre la rueda de ayer, en una Sociedad de Bolsa afirmaron: "Vimos precios muy raros en la Lebac más corta, es decir, la que vence dentro de 6 días, con una tasa cercana al 27%. Por otro lado, la letra que vence en agosto (a 34 días), que es la que el BCRA va a licitar la semana que viene, se vendía a 26,50%. Los inversores que creen que la licitación del martes que viene va a estar por debajo de ese nivel están desarmando sus posiciones de julio y comprando agosto".

Desde otra mesa acotaron: "La gente rollea antes porque no quiere correr el riesgo de licitación pero la tasa implícita a agosto está en 26,35%. Es decir que, a los que creen que la semana que viene las Lebac de agosto van a salir al mismo nivel que hoy están en el mercado secundario, les conviene quedarse con julio y posicionarse en agosto a partir del martes".

Por su parte, Nicolás Chiesa manifestó: "La curva de rendimientos de Lebac se está aplanando. Ante eso, lo más conveniente es posicionarse lo más largo que se pueda, siempre y cuando se crea que el BCRA va a ganar la lucha contra la inflación, ya que así se asegura mayor tasa por un tiempo más prolongado, antes de que empiecen a recortar. Sin embargo, hasta ahora el mercado viene jugando a la Lebac corta y le viene saliendo bien".

En general, los operadores estiman que en la licitación de la próxima semana la autoridad monetaria convalidará las tasas que está marcando en el mercado secundario, lo que implicaría una suba fuerte con respecto a la colocación de junio. "Esperamos que se lleve todos los pesos que pueda en la próxima licitación. Seguro corta al nivel donde está vendiendo y si el mercado le requiere un poco más de tasa para lograr mas absorción, creemos que lo va a pagar", opinaron en una entidad financiera.

Las intervenciones del BCRA en el mercado secundario empezaron después de la licitación de junio. Desde ese momento, la autoridad monetaria fue subiendo entre 5 y 15 puntos básicos por día las tasas de todos los plazos. La duda es hasta cuándo seguirá esa política. "En principio, esperábamos que llevara las tasas de Lebac hasta 26,25%, que es el nivel de la tasa de referencia de la política monetaria, es decir, el centro del corredor de pases. Sin embargo, ya pasó ese punto y sigue subiendo. Veremos si cuando llega al techo del corredor, para de intervenir", especularon en un banco.

Desde abril, la tasa del techo del corredor de pases está en 27% y, con las subas de los últimos días, la Lebac más corta está rozando ese nivel. Mientras tanto, desde que el BCRA empezó a aumentar los intereses de las Lebac en el mercado secundario, el stock de pases se redujo a la mitad, ya que los bancos vuelcan su liquidez en Lebac en lugar de hacerlo en el mercado de pases. Según los últimos datos disponibles, el 21 de junio un día después de la última licitación primaria el stock de pases ascendía a $ 119.300 millones; desde ese día, las entidades desarmaron posiciones hasta llegar a $ 63.754 millones el 11 de julio.