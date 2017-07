Pampa Energía contrató a tres bancos para emitir bono convertible de u$s 500 M

Tras haber pospuesto a fines de junio pasado la emisión de un bono en pesos por hasta u$s 500 millones, dada la volatilidad del mercado post rechazo de MSCI a categorizar al argentino como mercado emergente, Pampa Energía está lista para volver al ruedo. Ayer, la empresa comunicó que le dio mandato a cuatro bancos de inversión para colocar bonos por u$s 500 millones convertibles en acciones. La fecha de la emisión no está confirmada, pero se esperaría hasta después de las elecciones.

Las condiciones financieras parecen haberse estabilizado para los emisores argentinos. Ayer, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires concretó la emisión de u$s 500 millones a 2023 a un costo del 5,5% anual después de unas dos semanas de esperar condiciones favorables (ver página 5 del diario). A la sa lida del distrito que gobierna María Eugenia Vidal se le sumó ayer la reactivación de la emisión de deuda de Pampa Energía que había quedado trunca por el clima complicado de fines del mes pasado.

Ayer se supo que Pampa Energía le dio mandato a Merrill Lynch, JPMorgan y Citi como colocadores por la venta de hasta u$s 500 millones de bonos convertibles en acciones. La compañía lo dijo ayer en una presentación enviada a la Comisión Nacional de Valores.

La emisión de bonos convertibles incluye una condición que marca que será concretada una vez que la ADR (american depositary receipt, como se llama a las acciones de empresas extranjeras que cotizan en Wall Street) de Pampa Energía alcance los u$s 60. Ayer, cayó 2,6% y cerró a u$s 54,99.

El 29 de junio pasado la empresa energética había pospuesto una emisión de una obligación negociable en pesos por u$s 250 millones ampliables a u$s 500 millones dada la volatilidad cambiaria y financiera de fines del mes pasado. La emisión había sido anunciada siete días antes.

El 20 de junio previo, la firma MSCI había decidido extender al menos un año más el proceso de revisión para la inclusión del índice MSCI Argentina, que incluye acciones locales, en el índice MSCI Emerging Markets, que agrupa a los principales papeles de mercados emergentes. Desde febrero de 2009 el índice argentino está incluido en el MSCI Frontier Markets, es decir, el mercado es considerado como de frontera.

La negativa a una recategorización privó al mercado local de potenciales inversiones de fondos activos y pasivos que acuerdan con sus clientes evitar activos más riesgosos que los emergentes. Además, el dólar saltó 6,5% en junio y hasta el 5 de julio, mientras los rendimientos de los bonos locales subían.