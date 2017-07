Aerolíneas pedirá en 2018 menos de u$s 100 millones de subsidios

Aerolíneas Argentinas presentó ayer su balance del primer semestre de 2017 y el titular de la compañía, Mario DellAcqua, se mostró optimista respecto a los números para este año y el 2018.

A pesar de que este diario publicó que, alcanzado el 50% del año y con la temporada de invierno por delante la aerolínea ya había consumido el 76% de lo que presupuestado, DellAcqua aseguró que "este año, con seguridad vamos a cumplir con el objetivo de no utilizar más de los u$s 170 millones de subsidios. No vamos a tener reducción de personal en la compañía". En este tren de optimismo que mostró el ejecutivo, aseguró que para el 2018 la compañía pedirá subsidios por "menos de tres dígitos", es decir, por abajo de los u$s 100 millones.

Con la presencia del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el directivo dijo que "en el primer semestre del 2017 la facturación alcanzó los u$s 1030 millones" lo que mostraba un crecimiento respecto de los u$s 800 millones del mismo lapso de 2016.

A la hora de explicar cómo lograría esa baja en los subsidios, DellAcqua señaló que obedecen a ahorros, eficiencias y a una mejora en los ingresos por facturación del orden del 20%. "La estimación de facturación total para este año es de 2088 millones, de los cuales u$s 700 millones será "de venta directa de pasajes vía web".

Durante el encuentro el titular de Aerolíneas presentó los números de ocupación, ventas, destinos, etc.

Así, explicó que junio último la compañía tuvo un aumento de 19% en pasajeros transportados (944.853) respecto de 2016, y de 25 por ciento respecto del mismo mes de 2015, con una tasa de ocupación por avión de 78 por ciento.

Con el último mes cerrado, el Grupo Aerolíneas-Austral transportó entre enero y junio 6.200.000 pasajeros, lo que significó un crecimiento de 13% interanual respecto del acumulado entre los mismos meses de 2016. A la hora de dividir este crecimiento, la compañía mostró un alza de 15% en los vuelos de cabotaje y de 9% en destinos internacionales.

Asimismo, mostró un factor de ocupación de 80,3%, y una puntualidad de 87 por ciento. "Durante el último trimestre tuvimos crecimientos con tasas superiores al 20%, estamos viendo mayor crecimiento en los nuevos destinos, los intertramos mostraron un alza de 52% en los últimos tres meses, y todo esto con mayores frecuencias y tarifas más bajas", explicó Dietrich.

Por último DellAqua afirmara que están pensando "muy seriamente" la adquisición de aeronaves y explicó que están llevando adelante una política de precios que "ataca a todos los segmentos del mercado, por eso bajamos los precios".