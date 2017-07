Lula dice que sigue en juego para la presidencia en 2018

El ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está más dispuesto que nunca a ser candidato para las elecciones presidenciales en octubre de 2018 y pese a ser sentenciado a 9 años y medio de prisión por corrupción, prometió luchar "en todas las instancias" para demostrar su "inocencia".

El juez encargado de la operación Lava Jato, Sergio Moro, sentenció a Lula por considerar que recibió unos u$s 700.000 en sobornos, materializados en la reserva y reforma de un triplex en el balneario de Guarujá, en el estado de San Pablo.

Dado que la condena fue dictaminada en primera instancia, puede ser revertida por un tribunal superior y por ahora le permite al líder del Partido de los Trabajadores (PT) ser candidato. Si fuera ratificada en segunda instancia, ya no podría postularse.

El ex mandatario (2003-2010) negó los cargos y apuntó: "Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego". Para Lula, de 71 años, la sentencia no dice "absolutamente nada", "tiene un componente político muy fuerte" y "ninguna verdad fue tomada en cuenta".

En la sede del PT, en San Pablo, afirmó ante dirigentes y militantes su voluntad de postularse nuevamente a la presidencia del país: "Quiero decir a mi partido que hasta ahora no lo había reivindicado, pero a partir de ahora voy a reivindicar al PT el derecho de colocarme como postulante a la candidatura".

Lula cargó contra fiscales, policías, prensa y especialmente contra Moro. "Quien crea que es el fin de Lula va a tenerse que partirse la cara porque quien tiene derecho de decretar mi fin es la población brasileña", vaticinó. Para fortalecer su precandidatura a la presidencia, el 18 de agosto comenzará una gira de tres semanas por el noreste de Brasil, la región donde tiene los mayores índices de popularidad e intención de voto.