De la mano de HBO Go llega la nueva temporada de "Game of Thrones"

Dos novedades fuertes está ofreciendo HBO por estos días. Por un lado, el lanzamiento de su plataforma de streaming HBO Go en su versión "independiente", es decir sin la necesidad de estar abonado a un operador de cable para tenerlo (u$s 11 por mes); y por el otro la nueva temporada de "Game of Thrones" que se podrá ver desde este domingo a las 22 horas.

La idea de anunciar HBO Go ahora no es casual y está vinculada obviamente con la posibilidad de aprovechar la llegada de la séptima temporada de la serie más exitosa.

Consultado por El Cronista, Javier Figueras, VP Corporativo de HBO Latin America, resume que HBO Go es el resultado de una estrategia de una compañía que ha estado a la vanguardia de los adelantos tecnológicos (Premium, HD, On Demand), y que ahora el contenido exige fácil acceso: "Para nosotros es muy importante haber lanzando en tiendas digitales el producto, porque da la facilidad de tener HBO casi instantáneamente. Es muy importante además la parte versátil, de estar disponible dentro y fuera del hogar, en diferentes dispositivos" asegura.

Sobre a quien está dirigido el servicio, Figueras dice que está pensado "para todos los consumidores", pero sobre todo hace hincapié en los más de 90 millones de usuarios de banda ancha fija de la región y en los 300 millones que utilizan la banda ancha móvil, con proyección de rápido crecimiento "uno tiene que aggionarse y atender a ese mercado, sin dejar de atender el anterior" expresa.

Sobre la competencia (Netflix, Amazon, Facebook en un futuro cercano), el ejecutivo se muestra muy seguro de sus contenidos "Nosotros llevamos más de 40 años haciendo producciones originales. Más de 15 años en Latinoamerica. Llevamos muchísima delantera en cuanto a esto". Y cuando se le pregunta sobre las fortunas que gastan sus nuevos rivales para la producción de series, destaca que HBO también invierte mucho dinero en sus productos, como "Los Soprano", "Band of Brothers" ("Nos costó u$s 10 millones por episodio, y esto fue hace más 15 años"), y ahora "Game of Thrones", "cuyos capítulos están costando entre u$s 8 y u$s 12 millones cada uno" revela.

Una serie de u$s 70 millones

En este sentido, todo acerca de la nueva temporada de GoT involucra un gran presupuesto. Según Forbes, HBO invirtió u$s 10 millones en cada uno de los 7 episodios, cuatro millones más que en la entrega anterior. Es decir, un total de u$s 70 millones en producción.

Y sus ahora famosos protagonistas también han recibido una fortuna por participar. De acuerdo a Hollywood Reporter, cada uno de ellos ganará u$s 500.000 por capítulo, u$s 200.000 más que el contrato anterior, convirtiéndolos en cinco de los actores mejor pagados de la televisión por cable.

"Game of Thrones" es además la serie con más Emmys de la historia (38) y la más pirateada en internet, sin perjuicio de los cerca de 8 millones de hogares que en promedio sintonizaron cada capítulo el año pasado en Estados Unidos; una cifra gigante para una señal premium.