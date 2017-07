Fiscal justificó el desalojo de Pepsico por “intrusión ilegal” y “riesgo ambiental”

El fiscal a cargo del desalojo de la planta de Pepsico en Vicente López, Gastón Larramendi, justificó hoy la orden al señalar que “hubo una intrusión ilegal de los trabajadores”, aunque aclaró que la Justicia “no cuestiona el reclamo de los trabajadores”.

En diálogo con radio El Mundo, Larramendi calificó la situación como “usurpación ilegal” y dijo que había “riesgo ambiental” por los tanques de aceite y combustible en el interior de la fábrica.

“Nosotros no cuestionamos el reclamo laboral, consideramos que es lícito, pero como todos los derechos no son absolutos, el derecho de reclamar no puede avasallar el de los demás. Más allá del derecho de propiedad, que es el motivo por el cual se solicito el desalojo, está el riesgo ambiental generado”, justificó el fiscal.

En este sentido, Larramendi advirtió que la empresa “está ubicada en una zona residencial” y resaltó que hubo una “intrusión ilegal por parte de los trabajadores”. “La orden de la jueza es el reintegro de la planta a los propietarios”, afirmó.

Desde la madrugada de hoy, la amenaza de un desalojo se hizo inminente frente al gran despliegue policial que rodeó las diferentes cuadras que abarca el predio de Posadas al 1200 donde se apostaron personal de la Policía Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura con carros hidrantes y escudos.

Consultado acerca de cuándo se inició el riesgo ambiental, el fiscal explicó que fue “desde que se produjo la toma el 26 de junio” porque “el personal especializado junto con la agencia privada de seguridad fueron echados por los trabajadores”.