Frigerio: “Gils Carbó tiene la obligación moral de renunciar”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo anoche que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “tiene la obligación moral de renunciar”, luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara que se la indague por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública en la compra de un edificio.

“Gils Carbó tiene la obligación moral de renunciar. Está claro que la fiscal de Estado no sólo no ha contribuido a la lucha contra la corrupción sino que tiene graves acusaciones, no puede seguir en su cargo tiene que entregar la renuncia al Presidente, y tiene que haber otra personas idóneas en su lugar”, consideró Frigerio en el canal de noticias TN.

El ministro consideró que Gils Carbó “debe dar un paso al costado para que haya un fiscal que si investigue los hechos de corrupción” y definió “una forma de escapar de su responsabilidad, decir que es perseguida” políticamente.

Las declaraciones de Frigerio siguieron a las del presidente Mauricio Macri. quien también se pronunció por la renuncia de la titular del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, Gils Carbó reafirmó que la compra de un edificio para ese organismo “fue absolutamente clara y transparente” y cuestionó al fiscal Eduardo Taiano por “la liviandad de los indicios sospechosos” esgrimidos para imputarla por fraude en perjuicio de la administración pública y otros delitos en esa operación.

Por otro lado, descartó que el Gobierno pueda tener algún temor sobre lo que pueda decir el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido acerca de las diferentes causas en las que se lo investiga, y agregó que “si tiene información no se la puede guardar, la debe aportar a la Justicia”.

Las declaraciones del titular de la cartera política formuladas anoche en TN, surgen luego de que el fiscal Carlos Rívolo emplazó al ex ministro para que aclare si dijo “que el gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas”, expresión adjudicada al ex funcionario en versiones periodísticas.