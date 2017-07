Para Todesca, el salto del dólar puede impactar en precios

En la reunión con periodistas en la Casa Rosada, el director del Indec, Jorge Todesca, no esquivó una pregunta sobre el impacto del último salto cambiario sobre la inflación de este mes, aunque descartó un "rebrote" inflacionario.

"Que pueda haber algún impacto, puede haberlo, más por la estructura de la economía y por la cultura que por la magnitud. En una economía normal, el movimiento del dólar que ha habido no debería repercutir en los precios, salvo de los bienes estrictamente importados, un parte reducida de la economía, que son los bienes transables. En un país normal y cultura normal, este movimiento del tipo de cambio no debería repercutir en los precios", resaltó el funcionario.

Pero, según entiende, el país todavía está "en un proceso de transición": "Sería un acto de distorsión decir que hoy estamos en una situación normal, tenemos una pobreza alta, déficit fiscal alto y una tasa de inflación en descenso, pero que es elevada".

El ajuste de los precios relativos se observó ayer en el dato de inflación que difundió el gobierno porteño, que para la Ciudad de Buenos Aires (1,5%) fue superior a la estadística del Indec (1,2%, a nivel nacional), y acumuló 23,4% en los últimos doce meses, sobre el 21,9% a nivel nacional.

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba fue 0,8% en junio y acumuló 22,6% en relación a igual mes de 2016.