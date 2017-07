El BCRA volvió a comprar divisas al Tesoro

Por primera vez desde abril, el Banco Central (BCRA) tuvo que emitir para comprar dólares al Tesoro. Fueron unos u$s 500 millones que el Tesoro obtiene de sus colocaciones de deuda y que, gradualmente, va pasando a la entidad que conduce Federico Sturzenegger para cubrir necesidades en pesos.

El 10 de julio pasado, según datos actualizados ayer por la entidad que conduce Federico Sturzenegger, se emitieron $ 8487 millones. Al tipo de cambio del día, la emisión alcanzaba para comprar unos u$s 500 millones.

Con la compra del lunes pasado, la emisión para comprar divisas al sector público llegó a los $ 85.793 millones en lo que va del año. Fueron unos u$s 5500 millones los que el Tesoro le volcó al BCRA.

La emisión para comprar divisas tiene que ser luego esterilizada por el BCRA a través de Lebac, lo que supone un costo. La entidad se defiende y dice que a eso se le contrapone un ingreso por los rendimientos de los dólares adquiridos.