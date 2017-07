El Presidente instó a "ponerse las pilas" para bajar impuestos

Desde la provincia de Córdoba, el presidente Mauricio Macri destacó la menor inflación, instó a no prestarle atención al dólar, dijo que la economía "ya está creciendo" y que cerrará el año con una suba de 3% y enfatizó la necesidad de avanzar en la reforma tributaria integral.

Pese a que ya tiene en su poder el proyecto de reforma impositiva en el que trabajó el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, y que la decisión oficial es aguardar a que pasen las elecciones para llevar la iniciativa al Congreso, Macri exhortó a "ponerse las pilas" para lograr una reforma tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

"Los impuestos nos están matando individualmente", manifestó en una rueda de prensa junto al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el precandidato a diputado Héctor Baldassi.

El jefe del Estado celebró que la economía "ya está creciendo" y consideró que la Argentina "será el país del mundo que más crezca en los próximos 20 años".

"Por suerte estamos bajando la inflación y en eso soy optimista porque la inflación castiga a los que menos tienen, es un impuesto perverso, que se practicaba durante el Gobierno anterior", afirmó. En el mismo sentido, agregó: "El Indec pintaba las cosas como si fuera Disney, en cambio hoy en dia dice la verdad".

Respecto de la devaluación del peso de las últimas semanas, Macri pidió "no prestarle atención" a los movimientos del tipo de cambio, ya que "fluctúa libremente, sube y baja". "No hay que prestarle atención al dólar, sí a la inflación", sostuvo e insistió: "No tenemos más el cepo que cortaba la posibilidad de crecer".

Para el mandatario, los movimientos de la divisa norteamericana, que finalizó el primer semestre con una escalada de 4,4% y durante julio ya trepó 37 centavos en la previa a las elecciones primarias de agosto, están "acompañando" el proceso económico".

Tras esa consideración, el Presidente focalizó en que "por suerte estams bajando la inflación" y destacó que el IPC nacional de julio marcó 1,2%. "Esto marca que seguimos consolidando la tendencia a la baja, que es lo que queremos todos porque la inflación siempre castiga a los que menos tienen", puntualizó.

Para Macri, la economía cerrará con un alza de "alrededor de 3% y el año que viene vamos a crecer más".