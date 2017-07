El Plan de Proveedores oficial ya reclutó a 1500 empresas y empezó la asistencia financiera

Con el principal foco en los sectores ferroviario, energías renovables y petróleo y gas, el Gobierno logró reclutar 1500 potenciales proveedores de futuras inversiones públicas y privadas que se realizarán en los próximos años. Además, desde el Ministerio de Industria también arrancó el apoyo a algunas de estas compañías mediante financiamiento a tasas subsidiadas, aportes no reembolsables y capacitación.

Es en el marco del Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales lanzado por Producción a mediados de 2016, pero que comenzó a estar operativo recién este año. De la cantidad de empresas anotadas tras la apertura del registro, el Gobierno asistirá a 100 este año y espera ampliar su cobertura a 150 para 2018. El presupuesto 2017 asciende a $ 220 millones y las ayudas contempladas incluyen desde créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a tasa blanda (Industria bonifica 6 puntos) por hasta $ 80 millones; Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $ 3 millones para el desarrollo de nuevos productos, matricería y certificación de normas, y asistencia técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Según fuentes de la cartera de Martín Etchegoyen, hasta ahora se presentaron 102 proyectos por $ 191 millones en ANR y $ 334 millones en créditos a tasa subsidiada, de los cuales fueron aprobados 72 iniciativas de ANR por $ 153,6 millones y 20 empresas ya están cobrando. A su vez, Industria avaló subsidios de tasa por $ 290,5 millones. También se están realizando 51 asistencias del INTI.

De las 1500 empresas anotadas en el registro, unas 400 estarían en condiciones de recibir soporte, además de las 100 que ya fueron seleccionadas para el 2017. "Hay muchas que se anotan y después no siguen el proceso de presentación del proyecto o se detecta que no son viables", precisó un funcionario. De todos modos, no hay una fecha límite para avanzar, por lo que pueden activar la gestión en cualquier momento.

El objetivo del programa es impulsar la industria nacional y diversificar su matriz productiva mediante la generación de valor agregado. Con la proyección de obras, públicas y privadas, que se generarán en los próximos años en varios sectores con gran potencial, la idea es impulsar el desarrollo de proveedores locales que puedan sustituir importaciones, generar valor y empleo. Los rubros con mayor potencial, según el Gobierno, son el ferroviario; petróleo y gas; energías renovables; equipamiento médico; industria naval y los sectores nuclear y aerocomercial.

Las empresas deben inscribirse en el registro si tienen un proyecto de inversión con potencial de desarrollo en estos sectores. Pero en el caso ferroviario, el Gobierno está colaborando mediante el armado de reuniones con posibles proveedores de parte de los 1500 vagones que comprará el Estado en los próximos 7 años.

El Ministerio de Transporte había dejado trascender a fines del año pasado que lanzaría una licitación para comprar vagones de cara a la mejora de los trenes interurbanos. Fuentes oficiales indicaron que el pliego está próximo a salir y que demandaría una inversión de u$s 3000 millones, de los cuales parte sería aportado por el presupuesto nacional y otra estará atado a la compañía que se quede con el negocio, ya que la oferta deberá incluir financiamiento.

El pliego exigirá que un 20% de la inversión deberá contener integración nacional, por lo que los potenciales proveedores ya comenzaron a prepararse. Según les planteó el Gobierno a unas 80 empresas a comienzos de año, habrá mercado para la producción de discos y pastillas de freno; cajas reductoras; ruedas y ejes; ventanillas; fuelles y pasarelas; asientos; puertas y ventanas; cerraduras: bicicleteros: parabrisas; carrocería; iluminación y barras de tracción. En varias de estas partes, la Argentina puede ser muy competitivo, dijeron en Industria.

Otra de las características del pliego es que habrá un "premio" para la empresa ganadora que decida instalarse rápidamente en el país a fabricar los vagones. Se tratará de un diferencial de precio del orden del 5%.

Para el desarrollo del Plan se identificaron productos y servicios demandados por los operadores y que, a partir de las capacidades reales de los proveedores locales, pueden ser producidos por firmas nacionales.