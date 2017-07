Denunciaron al titular de la ANSeS por supuesto fraude con ONs por u$s 35 millones

La Unidad Fiscal de Investigación de la Seguridad Social (Ufises) denunció ayer ante la Justicia penal al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Emilio Basavilbaso, y a otros cuatro funcionarios por un supuesto fraude de u$s 35 millones en la compra de obligaciones negociables de las energéticas Pampa Energía y Genneia, que pertenecen a los empresarios Marcelo Mindlin -uno de los más activos en el último año y medio- y Jorge Brito, también propietario del Banco Macro.

La presentación de la Ufises, que depende del Ministerio Público Fiscal, fue realizada en la Cámara Federal y recayó por sorteo, con el número 9655/2017, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 6, que integra Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal que intervendrá en la causa es Federico Delgado.

La fiscalía que encabeza Gabriel De Vedia pidió que se investigue si Basavilbaso incurrió en abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta.

También fueron denunciados penalmente los secretarios de Hacienda, Rodrigo Pena, y de Política Económica, Sebastián Galiani, junto a Juan Martín Monge, subdirector ejecutivo de Operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

La denuncia planteó supuestas irregularidades en las compras que en enero pasado hizo el FGS de Obligaciones Negociables (ON), o títulos de deuda, de Genneia (por u$s 20 millones) y Pampa Energía (u$s 15 millones).

Según publicó el mes pasado la web Nuestras Voces, la operación fue aprobada por el directorio en marzo y recién se publicó en junio. La medida es cuestionada por el riesgo que implicó, ya que las calificaciones del mercado advertían que eran "inversiones especulativas" o de riesgo.

La operación con Genneia se hizo el 12 de enero, con una ON a 5 años y un interés de 8,75% anual. En el caso de Pampa, la operación se hizo el 17 de enero, con ONs suscriptas a 10 años y un interés de 7,625% anual; ambas bajo ley de Nueva York.

La denuncia llega luego que la ANSeS decidiera no renovar el convenio de 15 años con la Ufises, que la debe controlar. El organismo público comunicó que canceló el acuerdo para buscar "mayor transparencia" y "mejorar la utilización de los recursos", debido a que le permite ahorrar $ 18 millones por año. Ufises es una de las unidades de la órbita de la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó.

A raíz de esto, el fiscal Guillermo Marijuan, ex titular de la Ufises, también denunció a Basavilbaso por considerarlo responsable de los delitos de impedimento o estorbo al acto funcional y abuso de autoridad.

A lo largo del año, ANSeS fue protagonista de varios escándalos y la oposición denuncia que es uno de los lugares preferidos por el macrismo para afilar la tijera después de las elecciones. El hecho más reciente fue el suicidio de un hombre de 91 años en una oficina del organismo en Mar del Plata, que se utilizó para hacer declaraciones políticas frente a lo que algunos entienden como un "ajuste contra los jubilados". En esos mismos días, la entidad pedía a unos 30.000 pensionados actualizar la información, por lo que los jubilados tuvieron que acreditar su condición de viudez para seguir cobrando el beneficio.

Según se supo en los últimos días, el FGS, que administra ANSeS, canalizó el 19 de mayo de 2016 $ 450 millones al fondo de inversión Axis, que fundó el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo.

No todas son malas para el organismo, al cual se le reconoce la reparación histórica en los haberes de los jubilados. A los 130.000 que cobraban con un reajuste en sus ingresos hasta este mes, la ANSeS planea sumar 70.000 más desde julio. Las críticas que mostró la oposición fueron por la sustentabilidad de la medida, ya que entienden que liquidará el fondo y las próximas generaciones no tendrán ingresos jubilatorios.