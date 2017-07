Para impulsar ventas, habrá 3 cuotas sin interés para compra de juguetes

Desde este sábado, y hasta el 20 de agosto, las jugueterías ofrecerán tres cuotas sin interés para productos de la industria nacional.

Desde marzo que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete venía negociando con la Secretaría de Comercio para poder entrar en el mismo acuerdo que indumentaria, calzado y marroquinería, que tuvieron 3 y 6 cuotas sin interés. Pero en el Gobierno argumentaban que, si se lo daban a ellos, todos los demás sectores iban a querer subirse a la ola ‘cuotera’, por lo que se lo dieron recién ahora, para impulsar las ventas en el mes previo al Día del Niño.

Las 3 cuotas serán sin ningún tipo de interés para el consumidor y sin descuento para el comercio minorista, por eso no abarcará a los supermercados.

En la Secretaría de Comercio festejan que este programa resultó muy bueno para la época de la Feria del Libro y “por eso quisimos replicarlo a los juguetes en la época del Día del Niño”.

Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, reconoce que no fueron sencillas las negociaciones con las tarjetas de crédito, que no querían aflojar, ya que parte lo ponen ellos y otra parte el Estado a través del Banco Central. “Pedimos 3 cuotas y no 6 porque el gasto promedio en juguetes es de entre $ 500 y $ 600. Con esto esperamos recuperar la pequeña caída de este año y mantener el repunte para fin de año”, señala Furió.

Indumentaria, calzado y marroquinería continúan explicando la mitad de las ventas del total de programa Ahora 12 por el impulso de las 3 y 6 cuotas. Las operaciones y las ventas nominales del programa crecieron 70% y 68% respecto a la misma semana del 2016. “Esto es explicado por la consolidación de las nuevas opciones de financiamiento en 3 y 6 cuotas sin interés al programa. Este crecimiento anual también es explicado por las ventas en 12 cuotas de celulares, motos, bicicletas y línea blanca”, detallan en la Secretaría de Comercio.