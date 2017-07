Coldplay agotó las entradas en 48 horas y agregó una nueva fecha

Pese a la avalancha de artistas que visitarán la Argentina antes de fines de año (The Cult, U2, The Who, Bon Jovi y Gun’ & Roses, entre otros) y el alto costo de los tickets, las entradas parecen agotarse cada vez con mayor rapidez.

En esta ocasión ocurrió con Coldplay, la banda británica de rock & pop que tenía pensado cerrar su gira mundial denominada “A Head Full of Dreams Tour” el próximo martes 14 de noviembre en el estadio Ciudad de La Plata. Sin embargo, los músicos deberán esperar (por ahora) un día más.

¿Por qué? Las localidades para esa presentación se agotaron esta mañana, apenas 48 horas después de salir en formato de preventa exclusiva para los clientes del banco Santander Río.

La nueva fecha

Los organizadores agregaron rápidamente una nueva fecha para el próximo miércoles 15 de noviembre.

Las localidades estarán a la venta a partir de mañana, jueves 13 de julio, a partir de las 10, a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta.

También habrá una preventa exclusiva Santander Río sólo el 13 de julio y/o hasta agotar stock de 25.000 entradas.

Además, se podrán adquirir las entradas en efectivo en los puntos de venta habilitados. Con Tarjeta Santander Río, se podrán pagar hasta en 3 cuotas sin interés.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El valor de los tickets para ver el show de Coldplay ronda entre los 700 pesos (Platea Trasera más un plus de $ 110 por servicios de venta) y los $ 2000 (Platea Preferencia – más $ 300 de servicios-).

Además, la entrada General con acceso a campo cuesta $ 1350 (+ $ 200), mientras que la Platea común, en tanto, tiene un valor de $ 1450 (+ $ 215).

¿Qué pasó más temprano?

A raíz de la gran demanda, los organizadores (Live Nation y DF Entertainment) debieron adelantar la fecha de salida a la venta de los tickets al público general, la cual estaba prevista para el próximo lunes 17 de julio.

De esta forma, los tickets salieron a la venta esta mañana, a partir de las 10, pero apenas 40 minutos después estaba agotado el remanente.La gira mundial denominada “A Head Full of Dreams Tour” comenzó precisamente en marzo pasado, en el estadio Ciudad de La Plata, y a partir de ahí la banda recorrió el mundo vendiendo más de 4,6 millones de tickets en Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía, y Norteamérica.

El próximo 14 de julio, Coldplay lanzará Kaleidoscope EP, compuesto por cinco nuevas canciones, incluyendo una versión en vivo del hit en colaboración con The Chainsmokers, Something Just Like This.