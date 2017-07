Empeoró el saldo entre deuda e inversiones internacionales de la Argentina

La relación entre los activos y pasivos que tiene la Argentina en el exterior empeoró un 40,5% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2016, informó hoy el Indec en el primer informe de "Posición de Inversión Internacional" que elaboró el organismo.

Si a las inversiones argentinas en el extranjero, que en el primer trimestre de 2017 totalizaron u$s 304.946 millones, se le restan los pasivos internacionales (que sumaron u$s 273.351 millones en el mismo período), el saldo deja a la Argentina en posición de acreedor por u$s 31.595 millones, es decir, que el resultado es positivo porque tiene más de lo que debe. Pero, si al resultado de este año se lo compara con el primer trimestre de 2016, se evidencia que si bien el país mantiene el saldo positivo, se contrajo un 40,5%: de u$s 53.113 millones el año pasado, se pasó a u$s 31.595 este año.

"Estamos sumando más pasivos que activos. Sumamos deuda, con lo cual empeorás la inversión, y además esa plata está saliendo y no se está quedando en el país", analizó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, en diálogo con Cronista.com.

Cuando se analiza la evolución de los pasivos, el ítem que más varió en el último año son las "inversiones de cartera", que contienen las colocaciones de deuda nacional, que pasaron de u$s 69.807 millones a u$s 128.622, es decir, registraron un crecimiento de 84,25% en los últimos 12 meses.

El correlato de esto es que, en los activos, el rubro que más expansión registró son los "Activos de reserva", que contiene a las divisas internacionales en poder del Banco Central, que crecieron u$s 20.950 millones en un año, o un 70,84% (de u$s 29.572 en el 2016 a u$s 50.522 este año).

"A la suba del pasivo la fija el proceso de endeudamiento del sector público en moneda extranjera, aunque la contracara es que una parte se transformo en reserva de Banco Central", le dijo a Cronista.com Gabriel Caamaño, socio de Consultora Ledesma.

El economista indicó que el informe difundido hoy por el Indec "es otra foto" del proceso de endeudamiento. "El proceso de endeudamiento a la larga no es sostenible. Hay que bajar el déficit más rápido pero eso no es fácil", indicó.