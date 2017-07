Dow Chemical vende parte de negocio de maíz en Brasil a la china CITIC

Dow Chemical Co anunció que acordó la venta de una porción de su negocio de semillas de maíz en Brasil a una unidad de la china CITIC Ltd por 1.100 millones de dólares, como parte de sus esfuerzos por obtener la aprobación del regulador local para su fusión con DuPont.



La operación incluye plantas de procesamiento de semillas y centros de investigación, una copia del banco de germoplasma de maíz brasileño de Dow AgroSciences, la marca de semillas Morgan, y una licencia para el uso de la marca Dow Sementes por un periodo determinado de tiempo.



Dow y DuPont anunciaron en diciembre de 2015 la unión de ambas compañías en una operación consistente en un canje de acciones, en una de las mayores fusiones de la historia valuada en 130.000 millones de dólares.



Ambas compañías obtuvieron el mes pasado la aprobación de los organismos anti monopolios estadounidenses para fusionarse, con la condición de que vendan algunos activos. La Unión Europea ya había aprobado la fusión en marzo.

El acuerdo le daría al fondo de Citic Ltd. plantas de procesamiento de semillas, centros de investigación de semillas y una copia del banco brasileño de semillas de maíz de Dow, dijo el fabricante estadounidense de químicos este martes. Citic Agri Fund también adoptará la marca de semillas Morgan y una licencia para usar la marca Dow Sementes, señaló la agencia Bloomberg.

La adquisición refuerza la expansión agrícola de las empresas chinas. Syngenta AG, fabricante suizo de pesticidas y semillas, fue adquirida este año por China National Chemical Corp. por u$s 43.000 millones.

En 2013, el grupo chino WH Group Ltd. pagó u$s 4.700 millones por la empresa estadounidense de productos porcinos Smithfield Foods Inc.

En 2016, Citic estableció conjuntamente el fondo agrícola con Longping High-Tech y otras dos compañías, según una presentación de la empresa.