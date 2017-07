Odebrecht: para Garavano fue “muy provechosa” la reunión de jueces y fiscales en EE.UU.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró hoy que la reunión que mantuvieron ayer jueces y fiscales argentinos en Estados Unidos con miembros del Departamento de Justicia norteamericano y del FBI (Federal Bureau of Investigation), en el marco de la causa Odebrecht, “fue muy provechosa”, y explicó que podrán pedir toda la información a través de un exhorto.



“La reunión fue muy provechosa, lo cual nos alegra. Para usar la información como prueba, deberán pedirla por el convenio bilateral, vía exhorto. Es una diligencia relativamente rápida”, afirmó.



En declaraciones a radio Mitre, Garavano aclaró que no tiene precisiones sobre lo que consiguieron los funcionarios de justicia porque fue “estrictamente confidencial”, aunque dijo que la información les permitirá ampliar cada línea de investigación que llevan adelante.



Ayer, los jueces federales Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi y Daniel Rafecas, más los fiscales Sergio Rodríguez (titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y Franco Picardi, concretaron en Estados Unidos la primera reunión de trabajo con miembros del Departamento de Justicia norteamericano y del FBI, en el marco de la búsqueda de información para el caso Odebrecht.



Según Garavano, los magistrados y fiscales pueden obtener dos tipos de datos de los organismos norteamericanos: “Por un lado, información que sea precisa para que sea pedida directamente por un exhorto por la vía formal, para que se coloque como prueba. Y por otro, información que si bien no sirva como prueba, les permita avanzar en sus propias investigaciones”.



“Toda la información que tiene la Justicia norteamericana sobre el caso ellos la pueden usar para dirigir su propia investigación, para validar hipótesis, seguir un camino correcto y no estar haciendo cosas a ciegas”, añadió.