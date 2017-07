La soja tocó un nuevo máximo de cuatro meses, a u$s 376 en Chicago

A la espera del informe mensual de oferta y demanda de cereales y oleaginosas, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) difundirá hacia este mediodía, y con el clima como principal preocupación los futuros de la soja marcaron en Chicago su undécima suba consecutiva y escalaron a un nuevo máximo en cuatro meses: u$s 376,72 la tonelada para la posición julio17 (que expira este viernes) y u$s 383,33 el contrato a noviembre, que corresponde ya a la nueva campaña agrícola.

Con la nueva mejora, que se gestó hacia el final de la rueda tras un día de fuerte volatilidad, la soja acumula un alza de más de 30 dólares por tonelada, o casi 9%, en los seis días hábiles que tuvo el mercado de Chicago.

Lo que los analistas llaman mercado climático a pleno. Eso porque el verano muy caluroso y seco está afectando a los cultivos de soja, maíz y trigo de primavera en Estados Unidos, y en dos semanas seguidas el Usda relevó deterioros en las áreas sembradas. Además, los pronósticos de temperaturas más elevadas y lluvias por debajo de lo necesario llevaron a los inversores y fondos especulativos a retomar posiciones que habían abandonado hace menos de un mes. Eso porque hace apenas 20 días, con previsiones climáticas benévolas y estimaciones de una nueva súpercosecha en EE.UU., la oleaginosa había marcado un mínimo de 14 meses al cerrar a u$s 332 la tonelada el 22 de junio pasado. Ahora, en tanto, ya está en camino a quebrar los máximos (que se dieron a mediados de enero último, cuando llegó a u$s 400 la tonelada).

"Me parece que esta suba es demasiado violenta, rápida. Si no se llega a confirmar un escenario de mediano plazo seco y de elevadas temperaturas, estás en un terreno peligroso porque la baja, aunque no se de manera tan rápida, se va a dar", comentó a El Cronista el corredor de cereales Ricardo Baccarín.

La mejora tuvo su réplica en las operaciones locales, que desde la semana pasada además tienen el impulso de la suba del dólar. En ese marco, entre el 3 y 7 de julio, se cerraron operaciones con soja por más de 1,68 millón de toneladas, el máximo semanal para la actual campaña y 63% por encima del promedio de negocios concretados durante las últimas cinco semanas, indicó el analista José Frogone. Que la soja local haya superado los u$s 250 la tonelada, o $ 4250 la tonelada, fue una inyección para concretar negocios. El martes 5 se dio el mayor volumen operado con 622.000 toneladas pactadas, la mayor parte con precio.

No obstante, con el paso de los días, los productores parecen aguardar mayores alzas, y comenzaron a "aguantar": este lunes se operaron 591.000 toneladas.

"El productor tiene que entender que los precios llegaron a un nivel muy interesante, diría soñado hace dos semanas. Pero los mismos que te decían que a $ 4000 o u$s 250 vendían todo, ahora están esperando más", indicó Baccarín.

Los futuros noviembre 17 en el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) subieron ayer hasta u$s 265 la tonelada, y concentraron buena parte de la operatoria. Son más de $ 4870 la tonelada, si se toma en cuenta el futuro del dólar para ese mes en el Rofex.