Fender lanza aplicación para aprender a tocar la guitarra

Fender Musical Instruments, cuyas guitarras eléctricas han formado parte de la historia de la música desde Jimi Hendrix a Nirvana, se adentrará en el mundo del software con una aplicación paga para aprender a tocar su emblemático instrumento.

La compañía de Scottsdale, Arizona, presentó "Fender Play", un sistema para tomar lecciones de guitarra eléctrica por internet que el presidente ejecutivo, Andy Mooney, un veterano de Nike y Disney, espera reduzca la cantidad de proyectos de guitarristas que abandonan y pierden interés.

Según afirmó el ejecutivo, el 45% de las guitarras de Fender son vendidas a músicos noveles, pero el 90% abandona en el año siguiente y nunca llegan a convertirse en clientes que repitan su experiencia.

"El 10% que supera el primer año posee un promedio de siete guitarras", reveló Mooney en una entrevista.

"Cuando reunimos los datos y analizamos los hechos, dijimos, Oh, Dios mío, si solo redujéramos la tasa de abandono en un 10% tal vez podríamos duplicar el tamaño de la industria. Creemos que hacer que la gente toque su primera canción es clave. Les proporcionamos el camino a eso, lo cual requiere que aprendan la técnica, pero no te vamos a obligar a aprender toda la técnica antes de llegar a la canción. Si, después de aprender la canción, te encanta el tema de la técnica, puedes volver a la técnica, y hay mucho de eso", agregó finalmente.

En los últimos cinco años, la industria de los instrumentos musicales creció un 9%, hasta los u$s 7100 millones en ventas minoristas, pero sigue por debajo de su pico de 2005 de u$s 7700 millones, según datos de la revista The Music Trades.

Y lo que es peor, la guitarra eléctrica quedó virtualmente fuera de las listas musicales de los Top 20 en el último lustro.

La industria "guitarrera" esperaba que videojuegos como "Guitar Hero" aumentaran el interés entre los adolescentes.

Sin embargo, las ventas de guitarras eléctricas cayeron desde los 1,2 millones de unidades en 2011 a poco más de 1 millón en 2016, según The Music Trades.

El mercado general de la guitarra se mantuvo estable en torno a los 2,5 millones de unidades anuales durante este periodo, gracias al crecimiento de los instrumentos acústicos.

Tras una introducción gratuita, Fender Play cuesta u$s 19,99 al mes y consiste en una serie de lecciones por video que asumen que no hay un conocimiento previo.

El próximo año, Fender lanzará una edición para que los instructores puedan utilizarla con sus estudiantes.